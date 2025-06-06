- 06.06 23:27 Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу
- 06.06 22:26 Що привезти в подарунок із подорожі, а що привозити не варто: деякі нюанси вас здивують
- 06.06 21:59 Печена картопля у борошні: бюджетний та смачний рецепт від гастроблогерки Марини Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу насолоджуватися кожною хвилиною»: Дженніфер Лопес розчулила зізнанням
- 06.06 20:45 «Григорій Сковорода писав: „З усіх утрат втрата часу — найтяжча“», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 06.06 20:33 Попри отримані поранення, повертався у стрій: дрон-камікадзе вбив солдата із Сумщини
- 06.06 20:09 Країна потребує якісного і постійного аудиту економічної ситуації — Пелюховський
- 06.06 20:09 Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах
- 06.06 19:54 Близнюкам — «Сонце», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Терезам — «Король Пентаклів»: Таро-прогноз і поради карт на 7 червня
- 06.06 19:51 Тривожні знаки: чому у світі все частіше згадують пророцтва про Третю світову війну
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф вже не можуть? На передовій «засвітилися» одразу 2 нових види зброї з Північної Кореї, у чому тут дивина
- 06.06 19:20 17 тисяч родин обзавелися квартирами через «єОселю»: про що слід знати, на яку суму можна розраховувати і скільки потрібно внести самим
Нова дівчина Тома Круза мало не засвітила груди на прем’єрі нового фільму, — ЗМІ
37-річна Ана де Армас, яку у ЗМІ називають новою дівчиною Тома Круза, представила у Лос-Анджелесі свій новий фільм «Балерина».
Актриса вийшла на червону доріжку у дуже відвертій сукні Louis Vuitton, пише Variety.а
За словами репортерів, вбрання Ани відрізнялося глибоким декольте і вирізами, так що, невдало повернувшись, актриса ледь не засвітила груди прямо перед папарацці.
Розмовляючи з журналістами Variety, актриса вперше за довгий час згадала Тома Круза, зазначивши, що він підтримує кожен фільм і дивився її новий проект, який йому сподобався. «Ми працюємо разом», — лаконічно додала вона.
Нагадаємо, у мережі вже кілька місяців ходять чутки про роман зірок. Представники 62-річного актора стверджують, що між ними лише робочі відносини, проте фанати звертають увагу на те, скільки часу зірки проводять разом, і не вірять офіційним заявам.
В той же час ще один герой світських хронік, актор Бен Аффлек, як стверджує преса, шкодує, що свого часу їхній з де Армас роман закінчився. Припускається, що у випадку збереження їхніх взаємин актор уникнув би шлюбу із Джей Ло, який нібито завдав йому стільки неприємностей.
Фото з Вікіпедії462
Читайте нас у Facebook
Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень