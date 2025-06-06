Нова дівчина Тома Круза мало не засвітила груди на прем’єрі нового фільму, — ЗМІ

37-річна Ана де Армас, яку у ЗМІ називають новою дівчиною Тома Круза, представила у Лос-Анджелесі свій новий фільм «Балерина».

Актриса вийшла на червону доріжку у дуже відвертій сукні Louis Vuitton, пише Variety.

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Ана де Армас на прем'єрі фільму. Фото WireImage

За словами репортерів, вбрання Ани відрізнялося глибоким декольте і вирізами, так що, невдало повернувшись, актриса ледь не засвітила груди прямо перед папарацці.

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Ана де Армас була в сукні від Louis Vuitton. Фото WireImage

Розмовляючи з журналістами Variety, актриса вперше за довгий час згадала Тома Круза, зазначивши, що він підтримує кожен фільм і дивився її новий проект, який йому сподобався. «Ми працюємо разом», — лаконічно додала вона.

Нагадаємо, у мережі вже кілька місяців ходять чутки про роман зірок. Представники 62-річного актора стверджують, що між ними лише робочі відносини, проте фанати звертають увагу на те, скільки часу зірки проводять разом, і не вірять офіційним заявам.

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В той же час ще один герой світських хронік, актор Бен Аффлек, як стверджує преса, шкодує, що свого часу їхній з де Армас роман закінчився. Припускається, що у випадку збереження їхніх взаємин актор уникнув би шлюбу із Джей Ло, який нібито завдав йому стільки неприємностей.

Фото з Вікіпедії

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