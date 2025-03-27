Роман Тома Круза та Ани де Армас: знаменита сваха вразила передбаченням про їхні стосунки

Чутки про роман двох акторів з'явилися після їхніх численних побачень. Однак одне джерело спростувало цю інформацію, сказавши журналістам, що пара «здається, не мала романтичних стосунків», вони «просто друзі». Але знаменита сваха Алессандра Конті розповіла Fox News Digital: «Після його руйнівного публічного розриву з Кеті він тримався скромно, коли справа доходила до особистого життя. Однак його нові стосунки з Аною де Армас можуть стати великим поверненням до пар знаменитостей. Він був дуже сором’язливим і надзвичайно закритим щодо будь-яких інших потенційних романів після розставання у 2012 році», — пише geo.tv.

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Те, що його публічно бачили з Аною, — це важливо, додала Алессандра.

«Мої клієнти-знаменитості точно знають, як тримати своє любовне життя в таємниці, якщо цього хочуть. Отже, це явний показник того, що він відчуває себе впевненим у потенціалі цього роману, хоча джерела кажуть, що це просто тому, що вони разом знімаються у фільмі», — зазначила сваха.

Навіть якщо Том Круз і Ана де Армас просто працюють разом, Алессандра гадає, що ця пара неймовірно сумісна з кількох причин.

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«І я вважаю, що вони можуть стати голлівудським подружжям на довгі роки, якщо дадуть шанс одне одному», — підсумувала сваха.

Раніше стало відомо, що пов’язує Тома Круза й колишню кохану Бена Аффлека.

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