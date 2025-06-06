Себе за це ненавиджу: Холостяк Нікіта Добринін звернувся до мережі

Популярний телеведучий, колишній Холостяк Нікіта Добринін, який розлучився з дружиною, неочікувано звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку він виклав допис про те, що відчуває останніми місяцями. За словами ведучого, важливо незважаючи ні на що зберігати у собі можливість любити та співчувати один одному.

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«Таке враження, що моментами сам собі ворог, — поділився Нікіта. — То стримуюсь, то виливаю злість, то знов стримуюсь, потім ще більше виливаю. На друзів. На себе. Ще й себе за це ненавиджу…

Можна було б сказати собі «зберися, давай у роботу, все пройде». Але це не працює.

Коли тобі реально зле — ці фрази звучать, як гул вентиляції. Але був момент сьогодні. Один маленький. Хтось просто привітався з усмішкою. Просто чай подав. І я впіймав себе на тому, що це — наче світло. Не велике. Маленьке. Але світло".

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За висновком Нікіти, тримає не фраза «все буде добре», а реакція на чиєсь тепло.

«Якщо я можу залишитися теплим — значить, я ще живий, — написав ведучий. — Поки ми можемо помітити щось хороше — значить, ми ще живі. Поки в нас є трохи тепла для інших — все не дарма».

Підписники подякували Нікіті за відвертість і поділилися своїми почуттями.

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«Багато хто з нас сьогодні, живе в такому стані… на жаль, — прокоментували у мережі. - Тому! Даруймо один одному тепло, посмішку, добре слово! Залишаймося, понад усе, людьми!»

«Дякую за цей допис, все на 100% зараз так», — написали у відповідь.

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Раніше Даша Квіткова розповіла, як пережила розлучення з Нікітою.

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