В той час, як росія руйнує агропромисловий комплекс України, ініціатива Міністерства агрополітики зменшити експорт сировини ріпаку та сої, аби збільшити їх перероблювання, зашкодить виробникам сировини та економіці загалом, пише видання УНІАН.

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«Ми досі експортуємо сою і ріпак як сировину. У той час як 95% соняшнику вже переробляємо всередині країни. Якщо вдалося з соняшником — вдасться і з іншими культурами», — сказав міністр Віталій Коваль під час конференції Grain Ukraine.

За його словами, сьогодні потужності переробки зернових в Україні становлять 22 мільйони тонн при завантаженості лише 65%.

З ініціативою заборонити вивезення 50% врожаю ріпаку з країни, щоб збільшити завантаження українських переробних потужностей виступив також генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук. А директор з розвитку олійного бізнесу «Дельта Вілмар Україна» Шаміль Хакіров вважає за необхідне запровадити на експорт ріпаку додаткове мито та/або квоти на експорт хоча б на частину року, оскільки зараз переробники «конкурують з експортерами» і не отримують достатнього обсягу сировини.

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«Проте жоден з прихильників обмежень не каже про те, що буде в разі, якщо експортні можливості будуть втрачені, а переробні спроможності так і не зʼявляться через небажання інвесторів збільшувати ці потужності, відсутність готових до роботи підприємств чи з інших причин», — пише УНІАН й додає, що заяви про необхідність обмежити експорт певних культур робляться на тлі даних про і без того суттєве скорочення обсягів експорту зернових з України. Адже від початку 2024−2025 маркетингового року станом на 2 червня продано за кордон 38,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, що на 22% нижче відповідного показника минулого року, цьогоріч прогнозується зниження врожаю на 10% через складні погодні умови, пересівання частини площ, скорочення посівів окремих культур. Крім того, 5 червня закінчується дія угоди про скасування мит та квот на експорт до ЄС, а відновлення таких чи принаймні схожих умов — під великим питанням.

Представники виробників негативно ставляться до ініціатив щодо погіршення і без того несолодких умов їхньої праці.

«Виробники олійних культур — це десятки тисяч аграріїв по всій Україні, і вони категорично проти будь-яких обмежень. Переробники самі визнають: заводів у нас достатньо, будувати нові не потрібно. Тобто мова не про розвиток інфраструктури, а про спробу штучно створити умови, за яких переробники просто більше зароблятимуть. А чому не виробники? Обмежити експорт — це забрати гроші в аграріїв і віддати їх переробникам», — каже заступник голови ВАР Михайло Соколов.

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В асоціації закликали державу «не втручатися в ринок і не створювати преференцій для однієї категорії бізнесу за рахунок іншої».

Як пише УНІАН з посиланням на власні джерела, в кулуарах Мінагрополітики та у профільних асоціаціях активно обговорюється запровадження мит або обмеження експорту сої.

«Скорочення або обмеження експорту сої призведе до втрати частки зовнішніх ринків та зниження доходів виробників через демпінг з боку переробників (відсутність ринкового ціноутворення змусить знижувати ціни)», — пише УНІАН й додає, що це матиме негативний вплив на інвестиційний профіль України.

«Втручання держави в експортну політику суперечить заявам про інвестиційну привабливість країни та створення умов для залучення зовнішніх ресурсів, в тому числі і для будівництва додаткових переробних потужностей. І це не кажучи вже про можливу тінізацію торгівлі, яка процвітає в умовах заборон, чи втрату податкових і валютних надходжень», — резюмує видання.

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