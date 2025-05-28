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Хоче, щоб голодував увесь світ: навіщо росія руйнує агропромисловий комплекс України

14:23 28 травня 2025
Поля України на окупованій території. Фото Reuters

Президент рф путін веде цілеспрямовану кампанію зі знищення українського агросектору. кремль ставить під загрозу постачання продовольства в глобальному масштабі. Як повідомляє The Times, російські атаки на зернову інфраструктуру України систематичні та стратегічні, а з липня 2023 року кремль завдав сотні ударів по портовій інфраструктурі, що серйозно порушило експорт продукції.

Україна, яка до війни забезпечувала близько 12% світового постачання пшениці, зараз стикається з величезними втратами врожаю, скороченням посівних площ та економічними труднощами. росія не лише блокує експорт українського зерна, а й викрадає його з тимчасово окупованих територій.

Фахівці Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона попереджають, що понад мільйон гектарів сільськогосподарських земель на півдні України можуть стати непридатними через відсутність водопостачання. Водночас Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про серйозні проблеми з продовольством у регіонах, наближених до лінії фронту.

Видання зазначає, що замість введення тарифів на українське зерно країни Європейського Союзу повинні розглянути можливість використання 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги у відновленні України.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія використовує свій тіньовий флот для військових цілей.

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