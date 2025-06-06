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Те, що сталося в росії, може статися і в США, і будь-де інде — ЗМІ
Дивовижна атака України безпілотниками на військові аеродроми та критично важливі об'єкти в глибині росії застала кремль зненацька, знищила щонайменше десяток стратегічних бомбардувальників і ознаменувала кардинальну зміну в сучасній війні. Операція під назвою «Павутина» стала свіжим нагадуванням лідерам найсучасніших армій світу, що самі серйозні загрози сьогодні не обмежуються їхніми звичайними суперниками з дорогим озброєнням. Натомість рої невеликих, готових до використання дронів можуть миттєво знищити військову техніку на мільярди доларів. Те, що сталося в росії, може статися і в США або будь-де інде.
Невідомо, чи вплине ця операція на зусилля адміністрації Трампа щодо укладення мирної угоди між Україною та росією, але вона завдала тактичної поразки російським військовим і змусить путіна реагувати. І майже напевно, що інноваційне використання недорогих технологій надихне на інші асиметричні атаки, які завдадуть серйозної шкоди заможному супротивнику, пише The New York Times.
Масштаби атаки — і вибір цілей — відкривають нову сторінку в історії використання дронів у сучасній війні, що ще десять років тому було неможливим. Широка доступність технологій за останні роки дозволила Україні отримати майже повну свободу дій у повітряному просторі над своїм більшим і багатшим ворогом, попри обмеженість традиційних військово-повітряних сил.
Американські військові розуміють вразливість росії з власного досвіду. Вони мають глобальну технологію для виявлення, відстеження та збиття балістичних ракет, але — поки що — їхні багатомільйонні системи залишаються безпорадними перед загрозою безпілотників. Пентагон намагався розробити технології та оборонні тактики, але результати були в кращому разі неоднозначними. Так звані тактики «жорсткого знищення», що полягають у збиванні дронів з неба, або методи «м'якого знищення», що полягають в електронному виведенні їх з ладу, не виявилися панацеєю. Безпілотні літаки зазвичай літають низько над землею і не завжди передають своє місцеперебування. Сучасні радіолокаційні системи призначені для виявлення більших об'єктів.
Президент Трамп у травны оприлюднив плани щодо створення протиракетного щита вартістю 175 мільярдів доларів під назвою «Золотий купол», який має на меті збивати всі види балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Програма, яка перебуває на стадії розробки, не захистить Сполучені Штати від невеликих дронів, які Україна використовувала в операції «Павутина».
Журналісти зазначають, що вірять у те, що українська спецоперація спонукає американських військових стратегів звернути увагу на вразливість країни до подібних загроз і нагальну необхідність збільшити парк малих дронів.
Раніше у Повітряних силах розповіли, чого очікувати від ворога після операції «Павутина».249
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