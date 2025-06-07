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Українці можуть втратити нічну 50-відсоткову знижку на оплату електроенергії: названо несподівану причину
Громадяни, які прагнуть заощаджувати електроенергію та економити кошти, встановлюють в квартирах двозонні лічильники, завдяки чому нічне споживання світла (з 23:00 до 7:00) обходиться на 50% дешевше — по 2,16 гривні за кіловат. Вдень діє повний тариф — 4,32 гривні за кіловат.
Власники таких лічильників можуть вночі вмикати потужні електроприбори, зокрема, пральні машинки чи бойлери. Втім, варто знати, що власникам домівок з такими приладами обліку можуть нараховувати плату за світло за повним тарифом. Як пише видання «На пенсії», це може статися, якщо людина не побачила, що батарейки в двозонному лічильнику сіли. А це позначиться на сумах в платіжці.
В такому разі домовласник має звернутися оператора системи розподілу, аби компанія провела заміну елементів живлення.
Нагадаємо, що наразі тариф на електроенергію зафіксовано до 31 жовтня 2025 року, а ціна на газ для населення залишатиметься незмінною до 30 квітня 2026 року. Втім, в недалекому майбутньому ціни можуть зрости.
Ілюстративне фото з сайту ДТЕК3101
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