У вівторок, 10 червня, збірна України з футболу, яка програла у стартовій зустрічі Канаді (2:4), проведе на стадіоні «ВМО Філд» у Торонто другий матч у рамках міжнародного турніру Canadian Shield з командою Нової Зеландії.

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У минулі роки «жовто-сині» (25-е місце у рейтингу ФІФА) та острів'яни (86-ті) жодного разу не грали один з одним. У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом команду Сергія Реброва. Приміром, контора Favbet ставки на перемогу збірної України в основний час приймає з коефіцієнтом 1,91, на нічию — 4,15, на виграш підопічних англійця Даррена Бейзлі, котрі здолали на старті Кот-д'Івуар (1:0) — 4,20.

У прямому ефірі трансляцію поєдинку Нова Зеландія — Україна дивіться (початок — о 23:50) на медіасервісі MEGOGO та на безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Міжнародний турнір Canadian Shield

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10 червня (вівторок)

Канада — Україна 23:50 MEGOGO, MEGOGO Спорт

В іншому поєдинку ігрового дня Канада зіграє з Кот-д'Івуаром (початок — о 03:30).

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Становище команд: 1. Канада — 3 очки (різниця м'ячів — 4:2); 2. Нова Зеландія — 3 (1:0); 3. Кот-д'Івуар — 0 (0:1); 4. Україна — 0 (2:4) .

Нагадаємо, що за регламентом турніру кожна з чотирьох збірних проведе по два матчі. За перемогу присуджується 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України в останньому спарингу перед Євро-2025 обіграла Іспанію.

Фото uaf.ua

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