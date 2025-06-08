Загибель українок в Бельгії: син-підліток зізнався у вбивстві

У справі про вбивство українок у Бельгії з'явився підозрюваний. Син жертви зізнався, що поранив ножем матір і сестру. Про це пише місцеве видання.

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«Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена», — йдеться у повідомленні.

16-річний син громадянки України був у школі під час пожежі. Спочатку його взяли під опіку, але тепер виявилося, що підліток зізнався у подвійному вбивстві.

Як пише видання, незрозуміло, який був його мотив. Хлопець постане перед судом у справах неповнолітніх.

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Зазначимо, що 6 червня близько 9:30 за місцевим часом пожежна бригада отримала виклик про пожежу у будинку на вулиці Мілсестраат у місті Хаасроде. Будинок належить місцевому священнику, але був орендований муніципалітетом для біженців з України.

Як тільки пожежу взяли під контроль, рятувальники знайшли тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну доньку, яку реанімували, але дівчинка не вижила. Обидві жертви мали ножові поранення на тілах, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що пожежу було влаштовано навмисно.

Українська сім’я проживала в Бельгії вже 3 роки. Батько дітей — військовий. МЗС доручило посольству України в Бельгії взяти справу про вбивство українок на контроль.

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Як писали «ФАКТИ», у Німеччині ухвалили вирок у гучній справі про вбивство двох українок з метою викрадення дитини.

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