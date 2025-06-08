Ілюзія перемоги: аналітики про те, як Україна може зруйнувати стратегію кремля

Сісти за стіл переговорів путіна можуть змусити великі втрати армії рф та західна допомога Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики ISW вважають, що економічний тиск на росію, хоча і є важливим політичним кроком, не здатен змусити президента рф путіна змінити свою позицію щодо війни або сісти за стіл переговорів.

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«Будь-яке посилення економічного тиску на росію — хоч і є позитивним політичним кроком — саме по собі недостатнє, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу», — йдеться у звіті ISW.

Аналітики підкреслюють, що вирішальним фактором є продовження військової підтримки України з боку Заходу. Вони наголошують, що стратегія путіна спирається на можливість російських військ вести поступовий наступ довше, ніж Україна може оборонятися, і довше, ніж Захід готовий забезпечувати допомогу.

«Західна допомога, зокрема системи озброєння, які лише Сполучені Штати можуть надати швидко і в необхідному обсязі, дозволить українським силам краще захищати свої позиції, уповільнити просування росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим», — зазначають експерти ISW.

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У звіті також підкреслено, що значні втрати рф на фронті є ключовим чинником для впливу на її військові можливості, економіку та внутрішню підтримку війни.

Раніше «ФАКТИ» публікували звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) про те, що росія хоче окупувати ще більше областей України.

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