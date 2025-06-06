Україна завдала росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення.

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Про це заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер в коментарі Guildhall.

«Вторгнення путіна в Україну є не тільки аморальним, а й являє собою серйозну загрозу базовим інтересам нашої національної безпеки. Український народ виявив виняткову мужність, стійкість і силу духу у відбитті жорстокого вторгнення росії. Незважаючи на наївні очікування путіна про падіння Києва протягом декількох днів, Україна продемонструвала видатну волю і здатність до опору, завдавши російській армії серйозної шкоди, наслідки якої будуть відчуватися ще довго», — зазначив американський сенатор.

Він додав, що не наражаючи на ризик життя жодного американського чи натівського солдата, Україна завдала росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції путіна.

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«У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Як заступник голови Комітету Сенату з розвідки я продовжу докладати зусиль для забезпечення України всією необхідною дипломатичною, військовою та розвідувальною підтримкою, а також домагатимусь від адміністрації виконання міжнародних зобов'язань США перед союзниками і партнерами, зокрема й з боку президента Трампа», — резюмував політик.

Довідка: Марк Ворнер — сенатор США від штату Вірджинія з 2009 року, член Демократичної партії. До цього обіймав посаду губернатора Вірджинії (2002−2006). У Сенаті Ворнер є заступником голови Комітету Сенату США з розвідки і входить до комітетів з фінансів, банківської справи та бюджету. Здобув ступінь у галузі права в Гарвардському університеті.

Нагадаємо, що американська розвідка вважає, війна в Україні є частиною ширших цілей путіна.

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