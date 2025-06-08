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Поведінка Меган Маркл та принца Гаррі у лікарні викликала підозри в обмані

16:24 8 червня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі, Getty Images

Меган Маркл все частіше ділиться щемливими моментами життя дітей. А нещодавно в Instagram було опубліковано відео, на якому принц Гаррі та Меган Маркл танцюють під пісню Starrkeisha «Baby Momma Dance», чекаючи на народження своєї доньки Лілібет.

Ця сцена сталася чотири роки тому, але Меган знову опублікувала її у своїх соціальних мережах із грайливим підписом: «Обидві наші дитини народилися на тиждень пізніше запланованої дати пологів, тому, коли гостра їжа, прогулянки та акупунктура не допомогли, залишалося лише одне!»

На відео пара виглядає безтурботною та радісною. Меган, одягнена в чорну сукню-халат, і Гаррі в джинсах та светрі захоплено танцюють в приміщенні, що нагадує лікарняну палату. Меган поділилася цим, здавалося б, спонтанним моментом на честь четвертого дня народження своєї доньки, пише Marca.

Хоча коментарі на її офіційній сторінці обмежені, відео було переопубліковано іншими виданнями, де реакція була переважно позитивною.

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В інших місцях, як-от на YouTube, реакція була менш доброзичливою. Деякі користувачі звинуватили пару у «нещирості», навіть поставили під сумнів, чи була Меган насправді вагітна на той час.

«Нагорода за найфальшивіше, найбезглуздіше відео року», — йдеться в одному з коментарів.

Чи було це відео просто ностальгією чи ще одним способом сформувати свою публічну історію? Одне можна сказати напевно: як і майже все, що роблять Меган і Гаррі, воно не залишилося непоміченим.

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Фото: GettyImages

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