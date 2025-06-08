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Меган Маркл звозила дітей до Діснейленду і «нарвалася» на звинувачення у фаворитизмі
Після невдачі з мамою Бейонсе, яку Меган Маркл не змогла «розговорити» на своєму ток-шоу, герцогиня вирішила трохи «відвести душу» і звозити дітей та чоловіка, принца Гаррі до Діснейленду. Тим паче, що їхній доньці Лілібет саме виповнилося чотири роки.
Фото та відео, які були зроблені у найвідомішому у світі парку розваг, Меган опублікувала у своїх соцмережах. Зважаючи на все, сім'я чудово провела час: герцог і герцогиня Сассекські разом з дітьми приміряли вуха Міккі Мауса, покаталися на кількох атракціонах, а Лілібет вдалося поспілкуватися з улюбленими діснеєвськими принцесами.
Тим часом у мережі обговорюють можливий фаворитизм Меган щодо дочки. Шанувальникам не подобається, що герцогиня опублікувала в Інстаграмі вже кілька постів, надихнувшись днем народження Лілібет, а свого первістка Арчі вітала куди стриманіше. Втім, визначати ступінь материнської любові — справа невдячна, тому Меган не зважає на подібні закиди.
Також нагадаємо, що свого часу Меган розраховувала на життя мільярдерки після обміну шлюбними обітницями з принцом Гаррі. Однак розчарованій герцогині довелося адаптуватися, коли вона дізналася про справжні статки молодшого сина короля Чарльза.235
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