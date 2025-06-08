Для частини українців зросте розмір «мінімалки»: хто скоро буде отримувати більше грошей

Більшість українців, які перебувають на заслуженому відпочинку, можуть розраховувати на зростання виплат тільки в разі індексації, яка зазвичай проводиться у березні. В той же час не варто забувати, що у частини пенсіонерів виплати можуть зрости у разі досягнення ними віку 65 років, пише OBOZ.UA.

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Так, згідно закону в Україні ті, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), має отримувати щонайменше 40% мінімальної зарплати. Зараз це 3200 грн (40% від 8000 грн).

При цьому згідно з документом, який Мінфін розіслав до департаментів фінансів, в бюджеті на наступний рік буде передбачена мінімальна зарплата в розмірі 8688 грн. Відповідно, 40% від цієї суми становитимуть вже 3475,2 грн.

Також видання зазначає, що в бюджетній декларації, згідно з оцінками Мінфіну, також передбачать мінімальну зарплату на 2027-й (9734 грн) та 2028-й (10 059 грн). Це призведе до зростання гарантованої пенсії для тих, хто виконав умови щодо віку (65 років) та стажу:

з 2027-го — 3 749,6 грн;

з 2028-го — 4 023,6 грн.

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При цьому зазначимо, що і Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Нині майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів — близько 6257 грн. Для порівняння: середня пенсія по країні — 5851 грн, або 141 долар.

Раніше «ФАКТИ» писали, що деякі українці можуть отримувати одночасно дві пенсії — державну та соціальну. Крім того, днями стало відомо, що поштовий оператор «Укрпошта» видаватиме пенсії по-новому.

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