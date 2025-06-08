Не викидайте плодоніжки вишні: будете у захваті від їхніх цілющих властивостей

У сезон вишні ми досхочу наїдаємося цими солодкими плодами. Але що ми робимо з їхніми плодоніжками? Найчастіше вони потрапляють у смітник. Однак виявляється, що це величезна втрата. Ці непомітні плодоніжки мають більше переваг, ніж ви думаєте.

ВІДЕО ДНЯ

Плодоніжки вишні здавна використовуються в народній медицині, особливо як природний сечогінний засіб. Вони допомагають виводити зайву воду з організму та знімають запалення сечовивідних шляхів. Регулярне вживання настою з плодоніжок може бути природною підтримкою при легких набряках, затримці води або інфекціях сечового міхура, пише видання zielony.onet.

Просто зберіть свіжі плодоніжки, висушіть їх (наприклад, розклавши тонким шаром у добре провітрюваному місці), а потім залийте гарячою водою. Рекомендована пропорція — приблизно столова ложка на склянку води. Настій має м'який, злегка трав'янистий смак, і його можна пити один раз на добу протягом кількох днів.

В епоху зростання екологічної свідомості та популярності способу життя «без відходів», використання плодоніжок вишні ідеально вписується в ідею не марнувати їжу. Замість того, щоб викидати їх, давайте дамо їм друге життя — здорове та корисне для організму.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про небезпечні симптоми, на які слід звернути увагу після поїдання полуниці.

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook