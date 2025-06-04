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Це важливий сигнал від організму: на які симптоми слід звернути увагу після поїдання полуниці
Солодка, соковита та ароматна влітку — полуниця — це сезонні ласощі, перед якими важко встояти. Однак для деяких людей вона може бути причиною серйозних проблем зі здоров’ям. Алергія на полуницю — не рідкість, а її симптоми можуть бути неприємними, а іноді навіть небезпечними. Організм реагує, виробляючи антитіла IgE та вивільняючи гістамін — речовину, що відповідає за симптоми алергії, пише Кobieta.
Алергія найчастіше вражає дітей, але вона також зустрічається у дорослих. Симптоми можуть з'явитися протягом кількох хвилин після вживання ягід — спочатку як незначний висип, свербіж або набряк губ. У більш важких випадках виникає спазм дихальних шляхів, утруднене дихання і навіть анафілактичний шок, що загрожує життю.
Висип на полуницю може мати різні форми: від легкого почервоніння та сверблячих плям до кропив'янки — характерних пухирів, що нагадують реакцію після опіку.
Алергія на полуницю часто також проявляється проблемами з травленням — нудотою, діареєю, болем у животі та метеоризмом. Набряк язика, губ або горла може ускладнити ковтання і навіть дихання. Якщо це супроводжується задишкою, запамороченням, раптовим падінням артеріального тиску або втратою свідомості, слід негайно викликати медичну допомогу.
Цікаво, що алергія на полуницю часто зникає з віком. Діти, які погано реагували на ці ягоди змалку, можуть без проблем їсти їх у підлітковому віці. Однак це не скасовує необхідності бути обережним.
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