«Немає щирішої любові, ніж любов до їжі», — писав відомий драматург Бернард Шоу. І у цій цитаті стільки відтінків сенсів, скільки відтінків смаку у вишуканій страві. Сьогодні наша тема — ягідна випічка, оскільки прийшла пора ягід. Полуниця, суниця, вишня, черешня, лохина — що може бути смачніше! А які ж неймовірні домашні ягідні пироги, шарлотки та галети… Існує стереотип, що випікати такі смаколики не кожному до снаги. Проте варто спробувати. Й, можливо, вам захочеться спекти щось смачненьке не раз… В інтерв’ю «ФАКТАМ» українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш розповіла про ягідну випічку й поділилася рецептами вишневої галети та пирога з черешнею й лохиною.

«Я люблю швидку випічку, коли не треба стояти пів дня на кухні»

— Літня випічка особлива та різноманітна завдяки великій кількості у цю пору різних ягід, фруктів, овочів — стиглих та соковитих, — говорить Марина Гармаш. — Одразу з'являється багато ідей щодо того, що смачненьке приготувати. Особисто я люблю швидку випічку, коли не треба стояти пів дня на кухні та замішувати тісто. Віддаю перевагу таким ласощам, як галета та шарлотка. Вони готуються просто й швидко, а результат дивовижний. Також люблю м’ятну випічку — печиво та пряники. До тіста можна додавати м’ятні сиропи, відвари, свіжу та сушену м’яту. Свіжа м’ята надає не тільки чудового аромату, але й кольору.

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— Що таке галета?

— Це круглий плаский пиріг з різноманітними начинками — від солодких фруктово-ягідних до солоних варіантів. Серед солоних начинок можуть бути риба, м'ясо, овочі, сир… Для галети характерні ніжне тонке тісто, соковита начинка та хрусткі бортики.

— Яким рецептом галети ви хотіли б поділитися з читачами «ФАКТІВ»?

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— Раджу спекти галету з вишнями. Це делікатес із делікатесів. Я люблю все, що пов'язано з цією ягодою, — варення, джеми, компоти, соки, соуси, випічку і, звісно, вареники. Тоненьке тісто та багато соковитої начинки — у цьому смак ягідної галети. Рецепт розрахований на дві галети.

Галета з вишнями має дуже апетитний вигляд

Галета з вишнями Для тіста: РЕКЛАМА 90 мл води 90 мл олії щіпка солі 270 г борошна РЕКЛАМА 1 ч. л. розпушувача Для начинки: 500−700 г ягід без кісточки 2 ст. л. цукру 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю 1 пачка ванільного цукру Для змазування — сметана Для посипання: ванільний цукор, мигдальні пластівці, мак Видаліть з вишні кісточки. Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, маленьку щіпку солі. Доведіть воду з олією до кипіння, введіть у борошно. Швидко перемішайте ложкою, потім, коли трохи охолоне, — рукою. Тісто має бути м'яке, добре відставати від рук. Дайте йому повністю охолонути, розділіть на дві частини. Частину, з якою не працюю, накриваю. Я не розкачую тісто качалкою, а надаю форму долонями й викладаю тоненький пласт одразу на деко з пергаментом. Крохмаль, цукор та ванільний цукор перемішайте, насипте частину суміші на середину тіста, потім зверху покладіть ягоди, відступивши від краю приблизно на два сантиметри. Сформуйте галету, посипте сумішшю ванільного цукру, мигдальних пластівців та маку зверху. Змажте тісто сметаною та посипте ванільним цукром. Випікайте за температури 180 градусів 35−40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплою, так і охолодженою. Я люблю саме охолоджений варіант.

«Щоб начинка з соковитих ягід не витікала, додаю крохмаль»

— Які лайфхаки застосовуєте у створенні літньої випічки?

— Для підкреслення аромату ягід додаю ванільний цукор, іноді — лимонну цедру чи сік. Для яблучної випічки ідеально підходить кориця. Щоб яблука не темніли, використовується сік лимона. Щоб начинка з соковитих ягід не витікала, додаю крохмаль. Також їх можна попередньо проварити з додаванням води, цукру та крохмалю. Перед використанням у випічці — дати охолонути. Такі начинки я зазвичай роблю з вечора.

— Який ще рецепт ягідної випічки у вас улюблений?

— Дуже смачний пиріг з черешнею, лохиною та горіхами. Його можна готувати з будь-яких ягід та фруктів, які є під рукою. Підійдуть і заморожені.

Пиріг з черешнею – справжня смакота

Пиріг з черешнею та лохиною Для тіста: 300 г цукру 2 пачки ванільного цукру 6 яєць 300 г вершкового масла кімнатної температури 400 г борошна 1,5 ч. л. розпушувача Для начинки: ягоди до смаку З черешні приберіть кісточки. Вершкове масло збийте до білої пишної маси, додайте цукор, ванільний цукор, збивайте ще протягом трьох хвилин. Введіть, продовжуючи збивання, по одному яйцю. Додайте борошно та розпушувач. Перекладіть у форму (в мене роз'ємна 18×33 см), розрівняйте лопаткою, зверху покладіть ягоди. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів 40−50 хвилин. Час випікання залежить від розміру форми. Дайте злегка охолонути, зніміть форму. І смачного!

— Можна уявити, яка це смакота!

— Раджу доповнити такий пиріг при випіканні штрейзельною посипкою. Багатьом з нас відомі з дитинства булочки, посипані біленькою посипкою. Це і є штрейзельна крихта. Часто ця посипка складається лише з трьох інгредієнтів, цукор, борошно та вершкове масло. Але є ще й інші варіанти, де додаються ванільний цукор, кориця, горіхи, кокосова стружка, какао. І тоді випічка набуває цікавого, неймовірного смаку. Пропоную до вашої уваги варіант посипки з ванільним цукром. До речі, я готую одразу багато, щоб залишок можна було зберігати в морозильній камері. Зручно, коли така посипка є під рукою. Нею можна посипати булочки, запіканки, пироги, печиво, кекси, рулети…

— Як же її приготувати?

— Для посипки пирога потрібно 70 г цукру, 70 г борошна, 50 г вершкового масла. Для приготування крихти використовую подрібнювач для овочів з насадкою «ніж». Якщо немає подрібнювача, можна зробити це за допомогою блендера. Треба поєднати цукор, борошно, холодне вершкове масло та все це подрібнити. Штрейзельна крихта готова. Доповніть нею пиріг — та випікайте.

Марина Гармаш: «Домашня випічка смачна та ароматна. Готуйте із задоволенням!»

— Що найпростіше приготувати — галету, шарлотку чи пиріг?

— Шарлотку. Достатньо збити добре яйце з цукром та додати борошно з розпушувачем. А далі включаємо фантазію та додаємо в тісто будь-які ягоди чи фрукти. Їх можна як перемішати з тістом, так і викласти зверху.

— Які ягоди ідеальні для випічки?

— Для мене — улюблені. Наприклад, вишня, чорна смородина, лохина, полуниця… Ці ягоди яскраві, ароматні, соковиті. І випічка з ними неймовірно смачна.

Раніше Марина Гармаш розповідала «ФАКТАМ» про секрети випікання смачного домашнього хліба та пампушок.

Фото надала Марина Гармаш

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