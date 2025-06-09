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Клафуті з полуницею від переможця «МайстерШефа»: ніжний аромат літа до чашки кави
Кулінарний блогер Вадим Бжезинський, який має багато цікавих рецептів, запропонував рецепт смачної літньої випічки — клафуті з полуницею.
Клафуті — це французький фруктовий десерт, традиційно готують з вишні, яку кладуть на змащену форму та покривають густим тістом. Походить він з французького міста Лімож, де виготовляють знаменитий фарфор.
Клафуті з полуницею
Інгредієнти (~форма 22 см):
борошно — 130 г
яйця — 3 шт (близько 150 г без шкарлупи)
вершкове масло — 50 г
молоко — 330 мл
цукор — 90 г + ванільний — 10 г
полуниця — 600 г
Приготування:
Змастити форму маслом.
Полуницю розрізати навпіл і викласти на дно.
У мисці змішати борошно, яйця та половину цукру до однорідності.
У сотейнику підігріти молоко з цукром і ванільним цукром до закипання.
Тоненькою струйкою влити гаряче молоко в тісто, постійно помішуючи.
Додати розтоплене вершкове масло, добре перемішати.
Залити тісто на полуницю.
Випікати у розігрітій духовці до 180 °C (без конвекції) 40−45 хвилин.
За словами блогера, подавати охолодженим. Ідеально до чашечки кави або чаю.
У мережі подякували блогеру за гарний рецепт та смачну випічку.
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