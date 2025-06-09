Клафуті з полуницею від переможця «МайстерШефа»: ніжний аромат літа до чашки кави

Кулінарний блогер Вадим Бжезинський, який має багато цікавих рецептів, запропонував рецепт смачної літньої випічки — клафуті з полуницею.

Клафуті — це французький фруктовий десерт, традиційно готують з вишні, яку кладуть на змащену форму та покривають густим тістом. Походить він з французького міста Лімож, де виготовляють знаменитий фарфор.

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Клафуті з полуницею

Інгредієнти (~форма 22 см):

борошно — 130 г

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яйця — 3 шт (близько 150 г без шкарлупи)

вершкове масло — 50 г

молоко — 330 мл

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цукор — 90 г + ванільний — 10 г

полуниця — 600 г

Приготування:

Змастити форму маслом.

Полуницю розрізати навпіл і викласти на дно.

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У мисці змішати борошно, яйця та половину цукру до однорідності.

У сотейнику підігріти молоко з цукром і ванільним цукром до закипання.

Тоненькою струйкою влити гаряче молоко в тісто, постійно помішуючи.

Додати розтоплене вершкове масло, добре перемішати.

Залити тісто на полуницю.

Випікати у розігрітій духовці до 180 °C (без конвекції) 40−45 хвилин.

За словами блогера, подавати охолодженим. Ідеально до чашечки кави або чаю.

У мережі подякували блогеру за гарний рецепт та смачну випічку.

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