41.06 / 41.59 47.06 / 47.75
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Неймовірні лимонні кекси: готуються швидко та просто

21:58 7 червня 2025
лимонні кекси

Смачна домашня випічка дарує емоції щастя. Подавайте її до чаю та кави. Сервіруйте стіл вишукано, щоб створити особливу атмосферу.

Рецептом неймовірно смачних лимонних кексів з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

— Ці кекси в міру солодкі, в міру вологі, з ніжним та приємним цитрусовим ароматом, без гіркуватості, — говорить Марина Гармаш. - За рецептом виходить близько 20 штук, але все залежить від розміру формочки. За бажанням в такі кекси можна додати родзинки, мак, курагу, горіхи, ягоди. Для випічки обирайте лимони з тонкою шкіркою.

Лимонні кекси

РЕКЛАМА
  • 4 яйця,
  • 150 г цукру,
  • 16 г ванільного цукру,
  • щіпка солі,
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури,
  • 100 мл олії,
  • 1 лимон,
  • 325 г борошна,
  • 2 ч. л. розпушувача

Приготування

Лимон покладіть в каструлю і залийте окропом, залишіть до повного охолодження. Розріжте на шматочки, приберіть кісточки. Подрібніть за допомогою блендера, поєднайте з вершковим маслом та ванільним цукром.

Яйця збийте з цукром та сіллю, додайте олію, лимонну масу з вершковим маслом. Потім — борошно та розпушувач.

РЕКЛАМА

Випікайте в формочках (я використовую паперові, які ставлю в металеві). Температура випікання 170 — 180 градусів, час — приблизно 25 хвилин. Охолодженні кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.

Смачних та приємних моментів!

Раніше Марина Гармаш поділилася рецептом печеної картоплі у борошні.

Фото з альбому Марини Гармаш

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 9 по 15 червня 2025 року

Для Биків настав час перестати жити минулим, а Козам треба почати все з чистого аркуша: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

Олександр Пономарьов

Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова

Наступний матеріал
Новини партнерів