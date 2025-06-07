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Неймовірні лимонні кекси: готуються швидко та просто
Смачна домашня випічка дарує емоції щастя. Подавайте її до чаю та кави. Сервіруйте стіл вишукано, щоб створити особливу атмосферу.
Рецептом неймовірно смачних лимонних кексів з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.
— Ці кекси в міру солодкі, в міру вологі, з ніжним та приємним цитрусовим ароматом, без гіркуватості, — говорить Марина Гармаш. - За рецептом виходить близько 20 штук, але все залежить від розміру формочки. За бажанням в такі кекси можна додати родзинки, мак, курагу, горіхи, ягоди. Для випічки обирайте лимони з тонкою шкіркою.
Лимонні кекси
- 4 яйця,
- 150 г цукру,
- 16 г ванільного цукру,
- щіпка солі,
- 100 г вершкового масла кімнатної температури,
- 100 мл олії,
- 1 лимон,
- 325 г борошна,
- 2 ч. л. розпушувача
Приготування
Лимон покладіть в каструлю і залийте окропом, залишіть до повного охолодження. Розріжте на шматочки, приберіть кісточки. Подрібніть за допомогою блендера, поєднайте з вершковим маслом та ванільним цукром.
Яйця збийте з цукром та сіллю, додайте олію, лимонну масу з вершковим маслом. Потім — борошно та розпушувач.
Випікайте в формочках (я використовую паперові, які ставлю в металеві). Температура випікання 170 — 180 градусів, час — приблизно 25 хвилин. Охолодженні кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.
Смачних та приємних моментів!
Раніше Марина Гармаш поділилася рецептом печеної картоплі у борошні.
Фото з альбому Марини Гармаш142
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