Неймовірні лимонні кекси: готуються швидко та просто

Смачна домашня випічка дарує емоції щастя. Подавайте її до чаю та кави. Сервіруйте стіл вишукано, щоб створити особливу атмосферу.

Рецептом неймовірно смачних лимонних кексів з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

ВІДЕО ДНЯ

— Ці кекси в міру солодкі, в міру вологі, з ніжним та приємним цитрусовим ароматом, без гіркуватості, — говорить Марина Гармаш. - За рецептом виходить близько 20 штук, але все залежить від розміру формочки. За бажанням в такі кекси можна додати родзинки, мак, курагу, горіхи, ягоди. Для випічки обирайте лимони з тонкою шкіркою.

Лимонні кекси РЕКЛАМА 4 яйця,

150 г цукру,

16 г ванільного цукру,

щіпка солі,

100 г вершкового масла кімнатної температури,

100 мл олії,

1 лимон,

325 г борошна,

2 ч. л. розпушувача

Приготування

Лимон покладіть в каструлю і залийте окропом, залишіть до повного охолодження. Розріжте на шматочки, приберіть кісточки. Подрібніть за допомогою блендера, поєднайте з вершковим маслом та ванільним цукром.

Яйця збийте з цукром та сіллю, додайте олію, лимонну масу з вершковим маслом. Потім — борошно та розпушувач.

РЕКЛАМА

Випікайте в формочках (я використовую паперові, які ставлю в металеві). Температура випікання 170 — 180 градусів, час — приблизно 25 хвилин. Охолодженні кекси за бажанням посипте цукровою пудрою.

Смачних та приємних моментів!

Раніше Марина Гармаш поділилася рецептом печеної картоплі у борошні.

Фото з альбому Марини Гармаш

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook