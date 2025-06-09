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Словаччина заблокує санкції ЄС проти росії: Фіцо сказав, коли це станеться
Словаччина заблокує будь-які санкції Європейського союзу проти росії, які шкодять її національним інтересам. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, що приголомшив погрозами на адресу України, після того, як парламент схвалив резолюцію, яка закликає уряд не підтримувати жодних нових заходів. Він сказав, що Словаччина хоче залишатися конструктивною в рамках блоку, але назвав резолюцію політичним інструментом із сильним посланням, повідомляє Reuters.
«Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи не голосуватиму за них», — заявив Фіцо на пресконференції.
Словаччина, член НАТО та Європейського союзу, відійшла від позиції західних союзників щодо України за часів Фіцо, припинила офіційну державну військову допомогу Києву.
Фіцо заявив, що не може підтримати жодних заходів, що припиняють імпорт російського палива для атомних електростанцій Словаччини.
Словаччина не блокувала жодних попередніх санкцій ЄС, включно з 17-м пакетом, спрямованим проти тіньового флоту москви, що був ухвалений у травні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожує призупинити фінансування Євросоюзом Словаччини, якщо вона продовжуватиме відхилятися від спільного напрямку ЄС.104
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