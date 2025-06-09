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Політика

Потенційний «український Іванішвілі»: політолог про інвестиційну історію Добкіна

18:57 9 червня 2025
Брати Добкіни. Фото зі сторінки Олега Постернака

На тлі розмов про припинення вогню в експертному середовищі підіймають питання майбутніх виборів. З огляду на це, політолог Олег Постернак вважає, що росія спробує реанімувати або створити політичний проєкт під привабливою нейтральною ідеєю інвестицій, миру та відновлення.

Таку думку Постернак оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.

«Логічно, що ви запропонуєте поступову реанімацію політичного проєкту під привабливою нейтральною ідеєю (інвестиції, мир, відновлення, євроінтеграція) і задіяти обличчя, на які можна було б однозначно покластись через фінансову залежність, адже рф вже декілька разів обпіклась, розраховуючи у свій час на Януковича, Медведчука, Сівковича тощо», — написав політичний консультант.

Він нагадав, що саме у такій спосіб росія просуває свої інтереси через партію «Грузинська мрія» бізнесмена Бідзіни Іванішвілі.

«Формально партія є демократичною та європейською, але, насправді, саме фінансовими, бізнесовими та економічними зв’язками кремль міцно прив’язав її до себе і тепер у Грузії фактично встановлений однопартійний проросійський режим під декораціями «за європейську Грузію», — пише Постернак.

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На його думку, просування за аналогією із «Грузинською мрією» росія захоче повторити на українському напрямку.

«І кастинг серед потенційних „українських Іванішвілі“ вже стартував. Певні паростки вже помітні в інформаційному просторі», — пише Постернак, маючи на увазі інтерв’ю з екснардепом від «Оппоблоку» та ексчленом «Партії регіонів» Дмитром Добкіним «Економічній правді».

«Нещодавно виходить гучне інтерв’ю — тим самим молодшим братом Михайла Добкіна, який став відомим завдяки гучному скандалу, коли у залі засідань Ради був помічений у дивній поведінці, що породила коментарі щодо його наркотичної залежності. Там він розказує про свої грандіозні бізнес-проєкти та плани (і це при тому, що зараз всі його фірми фігурують у кримінальних справах щодо торгівлі із ОРДЛО та реекспорту продукції в рф). Зокрема, засвічені плани відкрити новий переробний завод на Волині і вкласти у нього 60 мільйонів євро. Це дуже серйозна сума, яка не під силу бізнесмену рівня Добкіна. То звідки ж гроші, коли у воюючу Україну навряд чи хтось із західних інвесторів захоче вкладати ресурси?» — ставить питання Постернак.

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На його думку, потрібно провести розслідування щодо надходження інвестицій.

«Думаю, це непогана підстава для ретельного журналістського розслідування та уваги з боку СБУ. Адже благородна справа інвестицій в українське виробництво красиво виглядає для звичайного українця, однак за нею може стояти цілком стратегічна легалізація російських грошей під виборчі проєкти», — вважає Постернак.

Раніше сайт «Коментарі» у своєму матеріалі зазначав, що ексрегіонал Дмитро Добкін розпочав PR-кампанію з покращення своєї репутації.

Фото зі сторінки Олега Постернака

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