Прибирають конкурентів: експерти про обмеження балотуватися для діючих мерів

Законопроєкт про обмеження термінів для мерів є інструментом підготовки до місцевих виборів, вважають експерти.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на аналіз законопроєкту, який передбачає заборону балотування після двох каденцій для міських очільників.



«На виборах 2020 року партія „Слуга народу“ не змогла перемогти в жодному обласному центрі і у разі ухвалення ініціативи влада отримає змогу заздалегідь усунути сильних конкурентів. Серед чинних мерів, які обирались неодноразово — Кличко, Садовий, Філатов, Труханов, Марцінків, Надал — усі вони мають сильну підтримку в громадах», — пише «РБК-Україна».

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За словами виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, з центру, вочевидь, пішла команда готуватись до виборів.

«А для цього потрібно усунути потенційних опонентів. Ініціатива вдарить по майже 80% чинних голів — від сіл до великих міст», — цитує Слобожана «РБК-Україна».

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Асоціація міст України звернулася до голови Верховної Ради із запитом щодо планів реєстрації законопроєкту та його позиції щодо цієї ініціативи. Втім поки відповіді не було.

Нагадаємо, згідно з опитуванням компанії «Соціополіс», проведеним навесні 2025 року, понад 67% українців вважають, що ефективний мер має право обиратися без обмежень. Більше половини респондентів негативно ставляться навіть до тимчасового заміщення мерів військово-цивільними адміністраціями.

«Понад 51% респондентів вважають, що мер має право на власну позицію, навіть якщо вона не збігається з курсом центру, якщо це відповідає інтересам громади. Ще 36,8% підтримують модель часткової автономії», — зазначає директор компанії «Соціополіс» Сергій Панченко.

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Також важливо і те, пише «РБК-Україна», що більше половини українців не змогли оцінити діяльність очільників ОДА, натомість чітко орієнтуються в тому, як працює їхній мер: «Це підтверджує, що саме місцева влада є найближчою до людей».

Водночас Сергій Панченко нагадує про випадок у Гостомелі, де парламент окремою постановою передав усі повноваження місцевої влади керівнику військово-цивільної адміністрації, включно з управлінням комунальними підприємствами та фактично повністю усунув місцеве самоврядування.

«Це небезпечний прецедент, особливо з огляду на те, що його впроваджують не лише в прифронтових районах. Вочевидь, це є не лише точковим адміністративним рішенням, а й тестом на реакцію суспільства — свого роду „репетицією“ усунення незручних або непідконтрольних мерів», — каже він.

Панченко додав, що відсутність активного спротиву може підштовхнути владу до розширення цієї практики.

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«В такому контексті висока підтримка виборності міських голів і недовіра до призначених адміністрацій, зафіксовані в нашому опитуванні, набувають особливої ваги — як форма громадянського запобіжника від надмірної централізації», — пояснює він.

Схожі спроби обмеження місцевого самоврядування вже мали місце в історії України, нагадує «РБК-Україна»: «У 2013 році, за побіжного Віктора Януковича, було зареєстровано аналогічний законопроєкт. Тоді він отримав критику з боку юридичного управління парламенту, наукових інституцій та експертних організацій. Законопроєкт так і не розглянули».

Нагадаємо, що раніше Конгрес регіональних громад при президентові України підтримав заклики Асоціації міст України проти вилучення реверсних дотацій з місцевих бюджетів.

Фото Pixabay

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