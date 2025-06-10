Частині пенсіонерів планують урізати пільги: у кого заберуть надбавки до пенсії

В той час як для частини пенсіонерів зросте розмір «мінімалки», для іншої групи людей на заслуженому відпочинку суми виплат можуть зменьшитися.



Про це розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, нагадавши, що минулого року Рахункова палата провела аудит Пенсійного фонду, який мав вказати нові джерела поповнення ПФУ. Одним з таких джерел було названо виплати людям, які проживають у гірській місцевості.

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Як відомо, тим, хто постійно проживає у гірській місцевості, пенсії, будь-які види соціальної допомоги та навіть стипендії виплачують з 20-відсотковою надбавкою. Це передбачено Законом «Про статус гірських населених пунктів».

Але так як не було проведено перевірку того, чи дійсно українці проживають в указаних населених пунктах, або вони просто зареєструвалися для отримання більших виплат, то дія Закону «Про статус гірських населених пунктів» фактично була призупинена на поточний рік. А точніше, там зазначено, що пункт про виплату підвищених соціальних виплат має у 2025 році виконуватися не так, як написано в законі, а у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів. Закон про бюджет було проголосовано ще 19 листопада 2024 року. Вже минув травень, а Кабмін ніякого рішення з цього приводу не ухвалив.

«І ось питання постало не лише в тому, щоб перевірити, чи дійсно всі отримувачі таких доплат там проживають і мають право на таку надбавку. А і в тому, щоб якось переглянути призначення цих надбавок взагалі, змінити порядок і навіть надати інший статус самим населеним пунктам, тобто дещо звузити норми закону», — говорить Сергій Коробкін.

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Але замість того, щоб позитивно розв’язати питання гірських надбавок, влада пішла даліі. 30 квітня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 13237. Це проєкт закону про соціальний захист тих, хто проживає чи навчається на території гірського населеного пункту, який потребує додаткової підтримки.

Ініціатором проєкту значиться голова парламентського комітету Галина Третьякова. В пояснювальній записці наголошується, що закон потрібен, аби осучаснити критерії, за якими населені пункти визнають гірськими. Це нібито необхідно, щоб зробити їхню підтримку більш ефективною, і максимально чітко визначити — хто саме має право на відповідні доплати. Наприклад, туди хочуть офіційно віднести також переселенців, які переїхали в гори подалі від війни.

«Фактично нинішній Закон „Про статус гірських населених пунктів в Україні“ хочуть повністю переписати. А точніше, його скасувати, а замість нього ухвалити зовсім новий закон», — вважає експерт.

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Він звернув увагу на кілька ключових моментів документу. Так, пропонується виплачувати надбавкам не просто мешканцям гірських населенних пунктів, а гірських населених пунктів, які потребують додаткової підтримки.

Раніше це визначалося виключно за географічним принципом. Якщо пункт віднесено до гірського, то за замовчанням вважалося, що там важкувато жити, і такі люди потребують соціальної підтримки.

А теперь пропонується відносити пункти до гірських не лише за географічним, а і за соціально-економічним принципом. Тобто буде недостатньо жити на висоті понад 400 метрів над рівнем моря на схилах. Населенний пунк ще має бути офіційно визнано таким, де рівень безробіття високий.

Фактично список населених пунктів, які відносяться до гірських, може суттєво скоротитися. Відповідно, і кількість людей, які будуть отримувати державні доплати, також істотно зменшиться.

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Ще одним пунктом законопроєкту пропонують прописати, що «розмір пенсій, стипендій та державних допомог, особам, які проживають або навчаються на території гірського населеного пункту, який потребує додаткової підтримки, за результатами оцінки потреби такої особи, може збільшуватися не менше ніж на 20% у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».

«На перший погляд здається, що це — майже те саме формулювання, що й у старому законі. Але ні. Є принципові відмінності. Отже, якщо казати простіше, по-перше, надбавка буде встановлюватися не на всіх територіях. По-друге, не всім особам, які там живуть, а лише тим, у кого, очевидно, буде поганий матеріальний стан. Щось на кшталт субсидії. Визначати це буде в ручному режимі Кабінет міністрів», — вважає Сергій Коробкін.

Нагадаємо, раніше експерт порадив, як перевірити правильність нарахування пенсії.

Фото Pixabay

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