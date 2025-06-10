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Більшість українців проти територіальних поступок: дані соціології
В Україні не підтримують заяву президента США Дональда Трампа про те, що Києву доведеться піти на територіальні поступки. За даними опитування КМІС, проведеного з 15 травня по 3 червня 2025 року, більшість громадян України виступають проти будь-яких територіальних поступок задля досягнення миру.
Основні результати:
• 52% українців категорично не приймають територіальних поступок (у лютому 2025 року — 50%).
• 38% допускають певні територіальні втрати (у лютому було 39%).
Однак соціологи зазначають, що конкретизація територіальних втрат впливає на відповіді респондентів.
Якщо мова йде про офіційне визнання окремих територій частиною росії, то 68% виступають проти, а 24% готові прийняти такий варіант.
Ще більш одностайна позиція українців щодо передачі під контроль росії територій, які зараз контролює Україна: 78% категорично не погоджуються, лише 15% готові прийняти такий сценарій.
Єдиний варіант, де є простір для дискусії, — це де-факто визнання російського контролю без юридичного визнання. У цьому випадку 43% готові прийняти, а 48% категорично проти.
Аналітики КМІС зазначають, що якщо мирний план передбачатиме гарантії безпеки та ключові умови для майбутнього України, то понад половина громадян без ентузіазму, але готові його прийняти.
Таким чином, опитування свідчить, що будь-яке офіційне визнання українських територій частиною росії або їхня передача під контроль москви є неприйнятними для громадської думки. Однак українці зберігають певну гнучкість, допускаючи компромісні варіанти вирішення територіального питання.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія планує окупувати ще більше областей України.135
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