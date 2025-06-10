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Секрети вибору турки для кави: деякі нюанси можуть вас здивувати

22:28 10 червня 2025
Турка

Заварювати каву в турці — прекрасний ранковий ритуал. Але як вибрати турку? Це, виявляється, не так просто, потрібно знати деякі секрети.

По-перше, враховуйте розмір. Є турки на одну порцію, на дві і більше. Бажано мати кілька — для себе і для гостей. Якісно заварити одну порцію у великій турці не вийде, а заварювати по одній чашці кави на десять гостей — теж неправильно.

Щодо форми турки, вважається хорошим критерієм, якщо шийка приблизно на двадцять відсотків вужча, ніж основа.

Що стосується матеріалу, з якого виготовлена турка, вибір в цьому випадку залежить від вашого бюджету. Традиційно каву готували на Сході в мідних турках. Такі турки і зараз можна зустріти на вінтажних ринках. Деякі з них — справжні витвори мистецтва.

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Красива турка — чудовий подарунок як для чоловіка, так і для жінки на день народження або новосілля. Вибираючи турку в подарунок, можете доповнити її кавовим сервізом або вишуканою чашкою з блюдцем з порцеляни.

Нагадаємо про те, що ваш подарунок може багато розповісти про вас «другій половинці». А ще запропонуємо чудовий рецепт «мармурової» кави зі згущеним молоком, чорносливом і сіллю.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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