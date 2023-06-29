«Мармурова» кава зі згущеним молоком, чорносливом і сіллю: прекрасна ідея для вихідного дня
У вихідний день завжди хочеться чогось особливо смачного. І це цілком здійсненно, оскільки часу з'являється більше, немає буденного поспіху.
Щоб зробити ранок вихідного дня особливим, приготуйте «мармурову» каву зі згущеним молоком, чорносливом і сіллю за рецептом кулінарки Ардії Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати освіжаючу м'ятну каву.
- Каву зі згущеним молоком і чорносливом можна порівняти з ошатною сукнею, яка не для кожного дня, — каже Ардія Діаманті, — Цей напій схожий на вишуканий десерт. Подавайте його в красивій чашці.
«Мармурова» кава зі згущеним молоком і чорносливом
Для однієї порції
- Чайна ложка свіжомеленої кави
- 4 ложки згущеного молока
- Чорнослив — 2 шт.
- Сіль (за смаком)
Чорнослив залити окропом і через хвилин десять подрібнити ножем. Змішати зі згущеним молоком. Зварити в турці каву.
Доповнити каву згущеним молоком із чорносливом. Посолити за смаком.
І смачного!
Нагадаємо рецепт соусу з чорної черешні з корицею, який ідеально доповнить не тільки морозиво та сирники, а й м'ясо.
Фото з альбому Ольги Сметанської73