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Чемпіонську ракетку легенди тенісу продали на аукціоні за рекордну суму
Ракетку легендарного іспанського тенісиста, дворазового олімпійського чемпіона Рафаеля Надаля, який стане батьком вдруге, продали на аукціоні 2025 Legends Tennis Auction за рекордні 157,3 тисячі євро, повідомляє ESPN.
Лот зі стартовою ціною 10 тисяч євро — це та ракетка, якою переможець 22 турнірів «Великого шолома» переміг у фіналі «Ролан Гаррос"-2017 швейцарця Стена Ваврінку (6:2, 6:3, 6:1). Вона була виготовлена на замовлення, має напис Rafa та наклейку з написом RG 2017 Nadal. Повідомляється, що це рекордна сума, яку колись отримували від продажу тенісної ракетки.
Колишній рекорд належав ракетці Надаля з фінального матчу Australian Open-2022, коли він виграв свій останній титул на «Великому шоломі». Тоді іспанець здолав росіянина Данила Медвєдєва, а ракетку продали на аукціоні за 139,7 тисячі доларів.
Нагадаємо, що Рафаелю Надалю, який оголосив про відхід з тенісу восени минулого року, в Ер-Ріяді подарували на згадку ракетку з чистого золота.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фартову ракетку Рафаеля Надаля продали за астрономічну суму.
Фото Marca98
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