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Пропонували ескорт за 1500 євро: молодий співак здивував тим, які іноді надходять йому пропозиції від шанувальниць
Ситуація, коли молодий чоловік вибирає собі в супутниці старшу нього за віком дівчину чи жінку, не є винятковою тільки для британського шоубізу. Трапляються подібні випадки і серед українських артистів. Про один з них розповів український співак сирійського походження Муаяд, переможець шоу «Співають всі» і учасник нацвідбору на Євробачення-2025 на Люкс ФМ.
За його словами, багато хто вважає, його основна аудиторія — дівчатка-підлітки 15−16 років але це далеко не так. Серед прихильниць Муаяда — є і жінки 20 — 30 років, і навіть бабусі за 60.
«Хочуть мене завжди нагодувати, і всі пишуть мені», — сміється хлопець.
Зокрема, одна з шанувальниць — жіночка близько 60 років дуже хоче зустрітися зі співаком, і обіцяє йому у разі згоди на прогулянку 500 євро («а якщо буде продовження, то і 1500 євро» — цитує він жінку).
Втім, Муаяд не згоден на подібні «зустрічі», хоча, в той же час зізнається, що дівчата йому подобаються трохи старші за нього самого (а самому хлопцеві зараз 19 років).
Артист наголосив, що ніколи не приймав подібних пропозицій: «Я вже якось сам. Не хочу».
Як писали «ФАКТИ», раніше відомий український шоумен Володимир Остапчук зізнався, що йому пропонували провести парубочий вечір в Дубаї з дівчатами легкої поведінки, але він відмовився.231
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