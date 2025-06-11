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Катування українських військовополонених: на тілі захисника кати випалили напис «слава россии»

10:23 11 червня 2025
Українські військовополонені, які повернулися до України. Фото тг Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

За даними ЗМІ, від катувань в російському полоні загинуло понад 200 українських захисників. Нещодавно мережу шокувала світлина українського військового, який повернувся додому в рамках обміну військовополоненими. На його тілі, покритому численними шрамами, російські кати вирізали надпис «слава россии». Фотографію оприлюднило видання Clash Report.

На тілі полоненого, покритому численними шрамами, російські кати вирізали надпис “слава россии”

За даними представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова, фотографія українського військовополоненого, на тілі якого російські окупанти випалили напис «слава россии», є справжньою.

Юсов в ефірі національного телемарафону розповів, що цей випадок не пов’язаний з останнім обміном полоненими, а стався раніше. Лікар одного з регіональних медичних центрів, який оглядав звільненого військового, не витримав і зробив фото, яке потім потрапило в мережу.

Юсов наголосив, що 90% українських військових, яких звільнили з російського полону, зазнали порушень умов утримання. А саме — недостатнє харчування, що призводить до критичної втрати ваги, відсутність медичної допомоги, фізичні та психологічні тортури.

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Україна ретельно документує всі випадки катувань, щоб передати їх міжнародним організаціям та використати у майбутніх судових процесах.

Юсов підкреслив, що важливо, щоб цю світлину побачив увесь світ, адже вона є свідченням жорстокості російських окупантів.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію «азовця» Геннадія Харченка, який провів у російському полоні майже два з половиною роки.

Фото у заголовку: телеграм-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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