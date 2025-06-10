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Найкращий у світі тато та наймиліші дітки: Галкін з дітьми замилували шанувальників
Гуморист Максим Галкін продовжує публікувати у Мережі знімки своїх дітей та дружини Алли Пугачової. І дотримується при цьому певного балансу: якщо минулого разу він показав Примадонну на вулицях міста Лімасол, то тепер провів фотосесію з дітьми.
Сімейство знаходиться десь на березі океану під гарячим південним сонцем. На одному із знімків Максима сфотографували одного серед валунів, на березі океану, на іншому разом з ним у об'єктив попали і обличчя дітей.
Коментатори, звичайно, поспішили зробити багато компліментів гумористу та його дітям, а житель Болгарії навіть привів красиві словам про те, що для чоловіка значить син і донька. Все вийшло мило, радісно і навіть трохи повчально.,
Раніше «ФАКТИ» писали, що син Алли Пугачової та Максима Галкіна навчився добувати їжу, і тепер напевне зможе прокормити своїх батьків.
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