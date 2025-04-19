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«Зможе прокормити тата й маму»: син Максима Галкіна та Алли Пугачової навчився добувати собі їжу

20:45 19 квітня 2025
Максим Галкін із сином Гаррі

З дня народження Алли Пугачової, який співачка відзначала у Греції, пройшло лише кілька днів, а непосидюча родина вже зайнялась не менш цікавим заняттям — рибалкою.

Зокрема, у соціальній мережі Максим Галкін показав, як навчив 11-річного сина Гаррі ловити рибу.

На фото Гаррі стоїть у бежевій футболці та бордовій шапці. Хлопчик тримає в руках величезну рибу — великоротого окуня. Зважаючи на все, Гаррі сам упіймав її і дуже пишається своїм успіхом.

«Вчорашній улов!», — підписав публікацію в соцмережах Галкін.

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Підписники шоумена здивувалися, як виріс син знаменитостей. Дехто підкреслив, що Гаррі вже виглядає як сучасний підліток, а інші пожартували з улову хлопчика.

«Ну все, тато та мама можуть бути спокійні! З голоду не помруть, виростили хлопчика-видобувача»; «Зможе прогодувати тата й маму», «Діти Пугачової добувають їжу самі»; «Ну і рибалка», — підкреслили вони.

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Нагадаємо, що у Ізраїлі друг сім'ї Пугачової та Галкіна Андрій Макаревич поставив на місце путінського пропагандиста.

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