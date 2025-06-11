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Шоу-бізнес

«Не судіть суворо»: Яна Глущенко, яка залишила «Дизель Шоу», дебютувала як телеведуча

12:11 11 червня 2025
Акторка Яна Глущенка стала телеведучою на ICTV2&nbsp;— Фото: Вікіпедія

Популярна акторка, зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка раніше повідомила, що завершує свою роботу у гумористичному проєкті, стала телеведучою. Про це вона повідомила в Instagram.

«„Ранок у великому місті“ на ICTV2. Рада була стати частиною цієї команди! Це щось новеньке для мене, але, скажу чесно — це дуже круто! Дякую хлопцям @german_greg_tv та @oleksandr.shvachka за теплий прийом, підтримку і жарти в ефірі — з вами було легко і весело. Друзі, хто бачив ефір? Поділіться своїми враженнями — мені дуже важливо знати вашу думку. Не судіть суворо! Це був мій перший досвід у такому форматі, але я дуже старалася», — написала Глущенко.

Шанувальники активно коментують пост артистки.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року Яна Глущенко потрапила до лікарні. Вона виклала у соцмережі світлину, на якій лежить під крапельницею.

«4-й раз набряк Квінке», — підписала фото Яна.

Виявилось, що акторка давно вже знає, що у неї викликає сильну алергію, але іноді нехтує правилами. Яна сама зізналася у цьому, пообіцявши, що більше ніколи не буде їсти креветок.

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