Як нарізати цибулю без сліз: допоможе науковий підхід

Цибуля є незамінним інгредієнтом багатьох страв — від супів до салатів та соусів. Однак її нарізання — це справжній виклик, який довів до сліз не одного кухаря. Протягом багатьох років люди пробували різні методи боротьби з цією проблемою, від захисних окулярів до натирання ножа лимоном. Однак нові наукові дослідження показують, що рішення може бути набагато простішим, пише zielony.onet.

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Дослідження, опубліковане на препринт-сервері arXiv, проливає нове світло на проблему різання цибулі. Дослідники використовували передові методи візуалізації, такі як високошвидкісні камери та аналіз відстеження частинок, щоб точно відстежити, як саме виділяється цибулевий подразник.

Експеримент проводився з великою точністю. Спочатку цибулю розрізали навпіл і покрили чорною фарбою, щоб краще побачити деталі. Потім використовували спеціальну гільйотину з різними лезами різної товщини та швидкістю різання. Виявилося, що чим тонше та гостріше лезо, а також чим повільніші та точніші рухи, тим менше подразнюючих молекул вивільнялося з цибулі.

Справжнім ворогом кухаря виявилися тупі ножі. Замість того, щоб різати цибулю, вони спочатку розчавили її, що призвело до збільшення тиску всередині цибулини. В результаті, коли ніж нарешті прорвався крізь тканину, стався своєрідний «вибух» подразнюючих частинок. Ці мікрокраплі, як показали дослідження, можуть рухатися зі швидкістю до 43 м за секунду.

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Найбільш вражаючими були цифри. Тонкі та гострі леза зменшили кількість вивільнених частинок аж у 40 разів. Більше того, швидкі різи спричинили в чотири рази більше вивільнення частинок, ніж повільні та спокійні рухи.

«Гострі ножі зменшують не лише кількість крапель, але й їхню швидкість та кінетичну енергію», — пояснюють дослідики.

Ферменти, що виділяються під час різання, не тільки подразнює очі, але й можуть поширювати бактерії. Таким чином, гострі ножі та спокійні, точні рухи можуть не тільки «врятувати» нас від сліз, але й допомогти зменшити ризик поширення таких бактерій, як сальмонела. Цей висновок може стосуватися не лише цибулі, а й інших овочів та фруктів, які можуть бути потенційним джерелом інфекції.

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Оскільки із нарізанням цибулі тепер ми можемо впоратися без сліз та проблем, то нагадаємо рецепт нереально смачної риби у цибулевому соусі.

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