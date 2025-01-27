Нереально смачна риба у цибуляному соусі: блогерка Alina FooDee поділилася оригінальним рецептом

Фудблогерка Alina Foodee, яка постійно ділиться рецептами смачних та простих у приготуванні страв, запропонувала приготувати рибу по-еврейськи.

«Сьогодні я пропоную приготувати рибу у цибульному соусі. Цей рецепт називається „риба по-єврейськи“. Неймовірно смачно, просто та швидко. У такий спосіб можна приготувати хек, тріску, минтай», — зауважила Аліна.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

Хек або інша риба — 800 г

Цибуля — 350 г

Сіль — ¼ ч.л.

Сода — 1/8 ч.л.

Вершкове масло — 40 г

Лавровий лист — 1 шт.

РЕКЛАМА

Приготування:

Рибу посолити й поперчити.

РЕКЛАМА

Цибулю нарізати кубиками й смажити на вершковому маслі.

Додати до цибулі сіль та соду.

РЕКЛАМА

Викласти рибу зверху на цибулю, накрити кришкою й залишити тушкуватися 15 хвилин.

Через 15 хвилин рибу перевернути, додати лавровий лист і ще трохи протушкувати.

Риба виходить дуже ароматною та красивою.

Підписники Аліни подякували їй за рецепт. Дехто вже встиг приготувати й написати, що це дійсно смачна страва, на яку не потрібно багато часу та зусиль.

Раніше ми розповідали, як приготувати курячі стегенця по-єврейськи, а також, як приготувати «пиріг-запіканку» з курячим філе.

247

Читайте нас у Facebook