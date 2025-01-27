Нереально смачна риба у цибуляному соусі: блогерка Alina FooDee поділилася оригінальним рецептом
Фудблогерка Alina Foodee, яка постійно ділиться рецептами смачних та простих у приготуванні страв, запропонувала приготувати рибу по-еврейськи.
«Сьогодні я пропоную приготувати рибу у цибульному соусі. Цей рецепт називається „риба по-єврейськи“. Неймовірно смачно, просто та швидко. У такий спосіб можна приготувати хек, тріску, минтай», — зауважила Аліна.
Інгредієнти:
Хек або інша риба — 800 г
Цибуля — 350 г
Сіль — ¼ ч.л.
Сода — 1/8 ч.л.
Вершкове масло — 40 г
Лавровий лист — 1 шт.
Приготування:
Рибу посолити й поперчити.
Цибулю нарізати кубиками й смажити на вершковому маслі.
Додати до цибулі сіль та соду.
Викласти рибу зверху на цибулю, накрити кришкою й залишити тушкуватися 15 хвилин.
Через 15 хвилин рибу перевернути, додати лавровий лист і ще трохи протушкувати.
Риба виходить дуже ароматною та красивою.
Підписники Аліни подякували їй за рецепт. Дехто вже встиг приготувати й написати, що це дійсно смачна страва, на яку не потрібно багато часу та зусиль.
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