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Книга рецептів

Нереально смачна риба у цибуляному соусі: блогерка Alina FooDee поділилася оригінальним рецептом

10:46 27 січня 2025
Alina Foodee, фото скриншот відео

Фудблогерка Alina Foodee, яка постійно ділиться рецептами смачних та простих у приготуванні страв, запропонувала приготувати рибу по-еврейськи.

«Сьогодні я пропоную приготувати рибу у цибульному соусі. Цей рецепт називається „риба по-єврейськи“. Неймовірно смачно, просто та швидко. У такий спосіб можна приготувати хек, тріску, минтай», — зауважила Аліна.

Інгредієнти:

Хек або інша риба — 800 г
Цибуля — 350 г
Сіль — ¼ ч.л.
Сода — 1/8 ч.л.
Вершкове масло — 40 г
Лавровий лист — 1 шт.

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Приготування:

Рибу посолити й поперчити.

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Цибулю нарізати кубиками й смажити на вершковому маслі.

Додати до цибулі сіль та соду.

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Викласти рибу зверху на цибулю, накрити кришкою й залишити тушкуватися 15 хвилин.

Через 15 хвилин рибу перевернути, додати лавровий лист і ще трохи протушкувати.

Риба виходить дуже ароматною та красивою.

Підписники Аліни подякували їй за рецепт. Дехто вже встиг приготувати й написати, що це дійсно смачна страва, на яку не потрібно багато часу та зусиль.

Раніше ми розповідали, як приготувати курячі стегенця по-єврейськи, а також, як приготувати «пиріг-запіканку» з курячим філе.

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