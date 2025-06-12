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Шаблонно й однотипно: мережа розкритикувала новий образ популярної співачки
Популярна співачка Тоня Матвієнко, яка шокувала зізнанням, здивувала шанувальників новим образом. Співачка з блондинки перетворилася на яскраву шатенку з неочікуваним макіяжем. Саме таке перевтілення артистки зробив популярний стиліст Єгор Андрюшин, відомий «переосмисленнями» Наталі Могилевської, Ірини Білик та Насті Каменської.
Світлину з перевтіленням Тоня Матвієнко показала на своїй сторінці у соціальній мережі. Підписники відреагували на новий образ співачки та додали, що їй дуже личить темний колір волосся. Хоча були і ті, хто розкритикував стиліста.
«Гарний макіяж та образ, але ж немає самої Тоні Матвієнко в ньому, — написали під світлинами. — Була унікальна та неповторна, а в цьому образі стала однією з чергових „Барбі“ сучасності, яку не відрізнити від сотні таких самих „Барбі“. Але це лише моя думка! Взагалі обожнюю перевтілення від Єгора, однак не всім воно потрібно в таких кардинальних форматах».
«Яке перевтілення! — подякували за роботу. — Фантастична!«
«От знаєте, що відрізняє знаменитостей? — поділилися думками. — Особливі риси обличчя. Макіяж гарний, але якби я не бачила, хто це до, то взагалі б не впізнала, хто це, бо дуже шаблонно й однотипно… айдентика втрачена».
«Тоня, нічого не змінюйте!!! — закликали артистку. — Образ гарний, але не ваш!!!»
«Бомба! — вирішили у мережі. — Зовсім інша людина. Їй дуже пасує зачіска і колір волосся, мейк!«
В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка розповіла про виклики під час великої війни.756
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