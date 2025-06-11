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До полювання на «Шахеди» залучать добровольців: в Україні стартує незвичайний експеримент
Російські дрони, які щодня й щоночі атакують українські міста та села, зможуть збивати добровольці.
Ця ініціатива має на меті посилити захист України від ворожих безпілотних літальних апаратів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Експериментальний проєкт спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану», — написав він у Telegram.
Він зазначив, що уряд погодив пропозицію Міноборони.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, до складу таких груп можуть входити добровольці з територіальних громад, а також особи, які не підлягають мобілізації.
Усі учасники повинні мати спеціальну підготовку та відповідний сертифікат для роботи з безпілотниками.
Формування протиповітряної оборони матимуть право виявляти, супроводжувати та збивати повітряні загрози, застосовуючи для цього різні засоби — від дронів та літаків до особистої зброї.
Крім того, добровольці отримають необхідну техніку, зброю та боєприпаси від ЗСУ. Для виконання завдань вони зможуть використовувати також власні автомобілі та спеціальне обладнання.
Організаційно ці групи підпорядковуватимуться силам територіальної оборони, а оперативно — командуванню Повітряних Сил ЗСУ.
Учасники проєкту отримуватимуть грошове забезпечення до 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно до ступеня участі. Фінансування передбачено з місцевих бюджетів.
Проєкт діятиме на період воєнного стану, але не більше двох років.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 11 червня росіяни масовано атакували дронами Харків та Одеську область. Є жертви, постраждалі та руйнування.
А в ніч на 9 червня було зафіксовано антирекорд — противник вперше атакував Україну 499-ма засобами повітряного нападу. Росіяни, крім ракет, запустили 479 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.
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