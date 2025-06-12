Немає запису про звільнення: як пенсіонеру довести, що він не працює та отримати перерахунок пенсії

Нещодавно Кабмін ухвалив постанову щодо врахування страхового стажу, набутого українцями за кордоном (йдеться про республіки колишнього СРСР) при визначенні права на пенсію за віком в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Але з нестачею страхового стажу для призначення пенсії стикаються не тільки ті люди, які працювали в інших республіках. Є випадки, коли людина працювала в різних областях України, але в її трудовій книжці немає запису про звільнення (особливо, якщо фірма знаходиться на тимчасово окупованій території). Тоді питання правильного призначення пенсійних виплат під загрозою.

Експерт з пенсійного права Сергій Коробкін нагадав, що у разі працевлаштування чи звільнення з роботи пенсіонер повинен своєчасно повідомляти Пенсійний фонд.



Документами, які підтверджують, що людина не працює, є:

- копія наказу про звільнення з роботи,

- трудова книжка

РЕКЛАМА

- відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб (що додаються Пенсійним фондом самостійно).

- документом може бути копія цивільно-правового договору.

Водночас, якщо у реєстрі застрахованих осіб немає запису про те, що людину звільнено, тому навіть якщо немає сплати страхових внесків і страховий стаж не нараховується, людину все одно можуть вважати такою, що працює.

РЕКЛАМА

За словами Коробкіна, таке може статися через недбалість представників фірми, де людина працювала, або через подачу ними недосконалої звітності, де не зазначили, що її звільнили, і що договір припинив дію. Або тут наявні певні махінації з боку роботодавця.

Якщо у людини немає можливості зв’язатися з колишнім роботодавцем, то юрист радить ще раз поспілкуватися з представниками Пенсійного фонду. Можливо, в реєстрі застрахованих осіб вже сталися певні зміни.

Також через реєстр можна дізнатися більше даних про фірму, яка подавала про працівника відповідну звітність.

Щоб натиснути на роботодавця або легше його знайти, можна звернутися до територіальних органів Державної служби з питань праці.

РЕКЛАМА

У крайньому разі доведеться звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, чому не варто накопичувати пенсію на банківській картці.

122

Читайте нас у Facebook