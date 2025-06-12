Мав летіти до Лондона: в Індії розбився літак з понад 200 пасажирами на борту

У четвер, 12 червня, в Індії зазнав аварії літак Air India. Пасажирський лайнер розбився у житловому районі. На борту літака було 242 людини: 12 членів екіпажу та 232 пасажири.

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Борт Air India впав біля аеропорту. Він летів у Лондон. Попередньо літак не зміг виконати зліт, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що катастрофа сталася невдовзі після зльоту в аеропорту міста Ахмадабад. За даними агентства, на борту перебувало понад 200 пасажирів.

Водночас індійський телеканал News18 пише, що у літаку могло бути близько 250 людей. На місце аварії направляються екстрені служби.

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Своєю чергою, за даними Bloomberg, рейс 171 Boeing Co. 787 прямував до лондонського аеропорту Гатвік.



На борту літака перебували 242 пасажири та екіпаж. За даними Flightradar24, літак досяг висоти 625 футів (близько 190 метрів) зі швидкістю 174 кілометри на секунду.

Раніше ми писали про аварію гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту.

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