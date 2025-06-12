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Популярний в Україні овоч рекордно подорожчав: в чому причина
Нещодавно Державна служба статистики констатувала значне подорожчення низки продуктів у порівнянні з 2024 роком. У тому числі масла, хліба, яєць… У травні дорожчав і «борщовий набір», зокрема, й за рахунок цін на картоплю, капусту, м'ясо.
Втім, виявляється, що цього року «зашкалює» ціна на ще один інгредієнт — буряк. Правда, це стосується врожая минулого року. Як повідомляє AgroReview, ціни знаходяться на «історичному максимумі» і триває це вже кілька місяців. Навіть незважаючи на те, що на ринок починає надходити й молодий буряк.
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Так, наразі цей овоч реалізують за ціною 25−33 грн/кг, що на 21% вище, ніж рік тому. Звісно, з часом буряк має подешевшити, але, як прогнозують експерти агроринку, зниження вартості очікується мінімальним.
Причина — відсутність суттєвих перехідних запасів овочів урожаю 2024 року, що могло б вплинути на суттєве здешевлення продукції.
Раніше директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко прогнозувала високі ціни на ягоди та фрукти, які постраждали під час весняних заморозків. Менш доступними будуть, зокрема, абрикоси, персикиа, вишні й сливи. За її словами, у пік збирання врожаю сезонна продукція може дешевшати, проте низьких цін цього року очікувати не варто.
Фото Pixabay213
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