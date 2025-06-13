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«Ми надто наївні, якщо зосереджуємося лише на Україні», — прем’єр-міністерка Данії

15:22 13 червня 2025
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, на яку було скоєно напад, виступила із заявою щодо майбутнього миру в Європі. Вона наголосила, що росія не зацікавлена в припиненні війни проти України і може знову вдатися до агресії, пише Newsweek.

«Це ніби ми переконали себе, що всі хочуть бути такими, як ми, або всі прагнуть миру та хочуть миру. Але це не так. росія не хоче миру. Вони хочуть війни, - каже вона. — Я думаю, що вони готові знову напасти в Україні чи в іншому місці в Європі».

Відносно своєї економічної потужності, Данія була одним з найбільших фінансових прихильників України з часів російського вторгнення у 2022 році. Фредеріксен каже, що це була б «катастрофа», якби росія виграла війну.

«Ми надто наївні, якщо зосереджуємося лише на Україні, — каже вона. — Я ніколи не вірила, що ця війна стосується лише України. Йдеться про Україну, але йдеться й про Європу і йдеться про імперські мрії росії. Якщо подивитися на ситуацію зараз, можливо, атаки з боку росії відбуваються щодня або майже щодня: гібридні атаки, кібератаки, дезінформація. Вони намагаються змінити демократичні вибори. Я думаю, що в Європі ми маємо поставити собі одне питання: якщо ми не готові постояти за себе, захистити себе, то хто ми?»

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Як раніше писали «ФАКТИ», зважаючи на напруженість у сфері безпеки в Європі та триваючі дебати щодо обороноздатності Німеччини, президент Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль застеріг щодо стратегії росії за правління володимира путіна. кремль свідомо переслідує мету підірвати єдність Заходу.

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