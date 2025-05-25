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Війна в Україні є частиною ширших цілей путіна: американська розвідка
Президент рф розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу. На його думку, ця війна має визначити місце росії у світі, забезпечити йому утримання при владі та сформувати його історичну спадщину. Очільник кремля залишається впевненим в остаточній перемозі росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до 2025 року.
путін також непохитний у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО. Крім того, кремль наполягає, щоб Київ вивів усі свої військові сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Попри надання Заходом летальної допомоги Україні, росія майже напевно прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки оцінює, що не може виграти військове протистояння з Альянсом.
Однак москва залишається повністю здатною використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії. Зрештою, росія володіє екзистенційною загрозою завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть уразити всю територію США. Про це йдеться у звіті, підготовленому Управлінням військової розвідки США для Конгресу.
«Війна в Україні є частиною ширших цілей путіна щодо повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками. рф прагне мати сильний вплив на зовнішню, внутрішню та економічну політику цих держав, одночасно обмежуючи втручання іноземних держав-суперників», — зазначають аналітики.
путін прагне перемоги в Україні, і його цілі залишаються здебільшого незмінними з початку війни: нейтралітет України та подальший розділ української держави.
росія, ймовірно, продовжить свою стратегію виснаження, зосереджену на зниженні здатності та волі України чинити опір до 2025 року, аби нав'язати свої умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.
Звичайні можливості росії щодо стримування, боротьби або військової конкуренції з НАТО, йдеться у звіті, будуть деградовані протягом щонайменше наступних трьох років, оскільки більшість усіх боєздатних російських підрозділів задіяні у війні в Україні. росія стикається з компромісами між модернізацією озброєння та поповненням постачання своїх сил в Україні, а російська оборонна промисловість надає пріоритет оновленню своєї техніки.
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