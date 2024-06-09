Суддя ув’язнив чоловіка, який напав на прем’єр-міністерку Данії
В той час, як в Словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо перебуває в лікарні після збройного нападу, в Данії сталась аналогічна пригода. На щастя, з меншими наслідками. Так, днями суддя ув'язнив до 20 червня 39-річного поляка, обвинуваченого у справі про напад на голову уряду країни Метте Фредеріксен в центрі Копенгагена. Рішення було прийнято на конституційному слуханні в окружному суді Фредеріксберга.
На слуханні заарештований заперечував свою провину. За оцінками поліції, під час інциденту, що стався близько 17.50 на площі Култорвет, він, ймовірно, перебував як під впливом наркотиків, так і в стані алкогольного сп'яніння, що було підтверджено після арешту, пише видання dr.dk.
Чоловік був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини, йдеться у звіті, зачитаному на судовому засіданні. Поліція вважає, що нападник вдарив прем'єр-міністерку кулаком у праве передпліччя. Згідно зі звинуваченням, це є насильством над особою, яка перебуває на державній службі.
Крім того, обтяжуючою обставиною є те, що насильство сталося через законні висловлювання Метте Фредеріксен під час публічних дебатів, повідомляє поліція Копенгагена.
Чоловік був заарештований співробітниками Данської служби безпеки й розвідки, про що повідомив прокурор на слуханні.
Чоловік, який є громадянином Польщі й нібито проживає в Данії з 2019 року, в поліції сказав, що був здивований, побачивши прем'єр-міністерку на вулиці. Він також помітив, що вона розмовляла з людьми та з кимось сперечалася.
Але на судовому засіданні він заперечив твердження в поліцейському звіті про те, що мав щось проти Метте Фредеріксен.
«Я не можу погодитися з тим, що у нас були розбіжності щодо поглядів прем'єрки», — каже він.
Він додав, що вважає її «дійсно хорошою прем'єр-міністеркою».
У рішенні суддя зазначає, що все вказує на те, що 39-річний чоловік знає, хто така Метте Фредеріксен. Тому є обґрунтована підозра, що він вчинив насильство щодо особи, яка перебуває на державній службі.
Потерпіла після нападу страждає від головного болю та болю у шиї.
Додамо, що Метте Фредеріксен у 2019 році стала наймолодшою прем’єр-міністеркою Данії. Кілька разів вона відвідувала Україну з офіційними візитами — була в Миколаєві, Одесі та Львові.46
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