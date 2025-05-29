Мир або нові територіальні загарбання: путін висунув жорсткі умови припинення війни

Незважаючи на значні втрати, президент росії путін не демонструє готовності до припинення вогню в Україні. Кремлівські джерела зазначають, що він розглядає можливість мирних переговорів, але лише на власних умовах, які можуть виявитися неприпустимими для Києва, пише Reuters.

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За інформацією джерел видання, путін сформулював вимоги для завершення війни, серед яких—письмові гарантії Заходу щодо припинення розширення НАТО на схід та скасування ключових санкцій проти росії.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом кремлівський диктатор заявив про готовність працювати з Україною над меморандумом, який стане основою для мирної угоди. Проте росія досі не визначила конкретних термінів його підготовки. У свою чергу, Трамп розкритикував путіна, попередивши, що він «грається з вогнем».

Україна наполягає на негайному припиненні вогню без додаткових умов, але кремль відкинув цю пропозицію та активізував удари по українських містах. Київ і західні партнери звинувачують росію у навмисному затягуванні переговорного процесу задля отримання нових територіальних переваг.

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Кремлівські джерела повідомляють, що путін вимагає письмових зобов’язань від Заходу про те, що НАТО не розширюватиметься на територію України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Він також наполягає на військовому і політичному нейтралітеті України та гарантіях захисту російськомовного населення. Серед інших вимог—зняття західних санкцій та розблокування російських державних активів.

«Якщо путін не зможе укласти мирну угоду на своїх умовах, війна триватиме»,—заявив кремлівський інсайдер. Він також зазначив, що президент росії не готовий до компромісів у питанні територій і наполягає на повному контролі росії над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», канцлер Німеччини Мерц вважає, що війна в Україні триватиме довго.

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