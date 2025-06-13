Як побороти гниль на вишні: прості та доступні способи, що творять дива

Вишня — один із найочікуваніших смаків початку літа. Соковиті, солодкі плоди спокушають не лише нас, а й… патогенні гриби. Однією з найпоширеніших і найпроблемніших хвороб є бура гниль, яка вражає не лише томати, а й кісточкові дерева. Якщо ви помітили на дереві гнилі плоди або мертві, засохлі вишні, що висять, як мумії — ви, ймовірно, маєте справу з цією хворобою. Гарна новина полягає в тому, що вам не завжди доводиться вдаватися до хімічних обприскувань. Існують домашні засоби, які можуть ефективно обмежити розвиток бурої гнилі, пише видання Zielony onet.

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Перш за все, слід систематично видаляти всі заражені плоди — як ті, що впали, так і ті, що ще висять на дереві. Їх не можна компостувати, оскільки грибок може вижити та перезимувати в компості. Найкраще спалити їх або викинути з саду.

Ще один хороший спосіб — прорідити крону дерева. Це покращить циркуляцію повітря, а волога швидше випаровуватиметься після дощу, що зменшить умови, що сприяють розвитку хвороби. Якщо дерево дуже густе, варто трохи його обрізати.

Ви також можете використовувати натуральні спреї. Найпростіший — це відвар часнику або цибулі — вони мають фунгіцидні властивості та відлякують деяких комах. Просто залийте кілька подрібнених зубчиків часнику літром гарячої води, залиште на ніч і обприскайте дерево вранці, у сухий день. Цю процедуру можна повторювати кожні кілька днів.

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Також може бути корисним обприскування харчовою содою (1 столова ложка харчової соди на літр води з додаванням невеликої кількості садового мила або сірого мила). Харчова сода підвищує pH поверхні листя та плодів, що ускладнює ріст грибків.

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