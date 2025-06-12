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Як позбавитися слимаків та равликів на городі: чотири найпоширеніші способи

19:02 12 червня 2025
Боротися зі слимаками можна не лише «хімією». Фото Pixabay

Слимаки та равлики на городі становлять неабияку небезпеку для майбутнього врожаю, зокрема, капусти. Боротися з ними варто не лише протягом сезону, а й восени, готуючись до нового.

Експерти svitroslyn.ua зазначають, що у цих шкідників є природні вороги, зокрема, жужелиці, багатоніжки, сонечка, різні птахи, а також землерийки, їжаки та кроти.

Втім, щодо останніх — це питання з «подвійним дном». Адже кроти, полюючи на здобич, підривають корені рослин, внаслідок чого останні гинуть. А ось їжаків можна приманити на ділянку, залишаючи для них на ніч воду та частування, наприклад, сухий корм для домашніх тварин.

Другий варіант — молюскоциди, гранули яких розсипають по ділянці. Це, зокрема, препарати з фосфатом заліза, які руйнують слизову оболонку слимаків. Діюча речовина не накопичується в ґрунті та не шкодить корисним мікроорганізмам. Другий варіант — метальдегід, який більш інтенсивний, але токсичний для людей та тварин.

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Також допомогають боротися зі шкідниками пастки — слимаки полюбляють ховатися у прохолоді: під вологими дошками чи капустяним листям. Якщо увечорі розставити таки пастки, то ранком можна назбирати чимало слимаків та равликів.

Четвертий, профілактичний спосіб грунтується на позбавленні шкідників умов для існування. Так, восени і навесні рекомендують перекопувати грядки, аби знищити кладки. Слимаки оминають ділянки, на якоих висаджені чебрець, шавлія, м’ята, часник, цибуля, петрушка, запаха яких відлякує шкідників. Також рекомендується на максимум очистити ділянку від предметів, під якими можуть ховатися слимаки. Чи, зробивши з них пастки, періодично збирати шкідників, які під ними ховаються.

До речі, проти равликів може спрацювати і фізичний бар'єрз тирси, особливо з хвойних дерев.

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Фото Pixabay

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