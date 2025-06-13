Порошенко пішов на угоду з владою? ЗМІ про неочікуваний політичний маневр «ЄС» в Київраді

Петро Порошенко пішов на угоду з владою через загрозу втрати активів та реального тюремного терміну за держзраду, тому «Європейська солідарність» тепер голосуватиме в унісон зі «слугами народу». Першим проявом співпраці стало голосування в Київраді 10 червня за недовіру першому заступнику голови КМДА, ініційовану «слугами». Про це йдеться у матеріалі UNN.

ВІДЕО ДНЯ

«В команді Порошенка — справжня паніка. Одночасно від декількох джерел в оточенні політика стало відомо, що він пішов на угоду з Офісом президента через загрозу втрати активів, реального тюремного терміну, який маячіє на горизонті за держзраду, а також нових обставин у справі про перевезення з росії 38 млн кешу за декілька днів до президентських виборів-2019. Так, у вівторок, 10 червня, у Київраді відбулося аномальне голосування. Партія Порошенка проголосувала за недовіру першому заступнику голови КМДА, підігравши таким чином Офісу Президента. Допомогти „слугам“ „качнути Київ“ наказав особисто Петро Порошенко», — йдеться у публікації.

Видання цитує соратників Порошенка, які вважають, що він намагався домовитись з Офісом ще з моменту введення проти нього санкцій та передачі матеріалів слідства у справі про держзраду за торгівлю з терористами ОРДЛО до суду. А пришвидшили процес нові деталі у справі про підкуп на президентських виборах-2019. Тоді в березні охоронці Порошенка перевезли з рф до Києва 38 млн євро готівкою. Слідство переконане: гроші були використані для скупки голосів з метою виходу Порошенка у другий тур, пише UNN.

«В Офісу з’явився матеріал, який не просто ставить хрест на політичній кар’єрі Петра, він загрожує йому посадкою. Там є реальна загроза піти по 111 статті. Примітно, що голосування в Київраді відбулося якраз у дату, на яку було призначено суд», — цитує UNN одного із соратників Порошенка.

РЕКЛАМА

«Слуги народу» кажуть, що наступним «жестом доброї волі» від «гетьмана» стане підтримка «ЄС» кандидатури «слуг» на секретаря Київради — депутата Юрія Федоренка.

«Прекрасна історія: військовий «Ахіллес», типу аполітичний, зроблять з нього легенду, за допомогою «ЄС» поставлять його на секретаря. І всім буде пофіг, що він прикурював протягом 4-х років на «туалетних схемах», — повідомив виданню один з депутатів від партії «Слуга народу».

UNN передбачає, що «ЄС» та «СН» голосуватимуть синхронно і в парламенті.

РЕКЛАМА

«Всі опитані в оточенні Порошенка зійшлися на думці, що між грошима і боротьбою Порошенко вибрав гроші. А тому подібні ситуації траплятимуться не лише в Київраді, а й в парламенті», — пише видання.

Як повідомлялося, 10 червня у Київраді відбулося голосування за зняття з посади першого заступника голови КМДА. Проєкт рішення підготував голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко. «За» проголосували фракції «Слуга народу» та «Європейська солідарність».

Нагадаємо, що 70% громадян України вважають Порошенка співучасником злочинів і хочуть справедливості.

РЕКЛАМА

32

Читайте нас у Facebook