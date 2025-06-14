Прибувши на переговори до Риму, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що продовження російських атак показує, що «володимир путін насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа», зазначає видання The Guardian.

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«Європа активізує свої плани щодо оборони, збільшуючи витрати», — заявив міністр.

Він додав, що лідерам необхідно «розробити стратегію щодо того, як допомогти Україні захиститися від цього російського нападу».

«Мене особливо турбує російський тіньовий флот суден, які перевозять величезну кількість нафти під екзотичними зручними прапорами або взагалі без прапора та становлять матеріальну небезпеку для такого мілководного, закритого моря, як Балтійське», — сказав Сікорський.

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Нагадаємо, ЄС вже запровадив жорсткі санкції, спрямованим проти тіньового флоту москви. Водночас Конгрес США під тиском Трампа, який не може подолати незрозумілу симпатію до путіна, істотно пом’якшить «пекельні санкції» проти рф.

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