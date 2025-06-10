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Ніякого покарання: закон про пекельні санкції США проти рф істотно пом’якшать
Запропоновані 500-відсоткові мита на країни, які купують російські енергоносії, можуть відрізати США від основних торговельних партнерів. Сенатор Ліндсі Грем пообіцяв, що його законопроєкт про розширені санкції буде «руйнівним» для російської економіки. Але якщо його буде прийнято, пропозиція республіканця з Південної Кароліни про введення 500-відсоткових мит для будь-якої країни, яка купує російську енергію, фактично відріже США від деяких найбільших економік світу, включаючи союзників у Європі.
«500-відсотковий тариф — це, по суті, жорстке ембарго», — сказав Кевін Бук, керуючий директор енергетичної дослідницької компанії Clear View Energy Partners, пише видання Politico.
Це виключення позбавить від санкцій Європейський Союз, який продовжує імпортувати майже 20 відсотків газу з росії. Але експерти залишаються скептичними щодо того, що надзвичайно високі тарифи, запропоновані в Законі про санкції проти росії, є будь-яким чином реалістичними.
Як пише видання, Індія та Китай купують приблизно 70 відсотків російського енергетичного експорту, але кілька інших країн, які купують нафту, газ або уран у москви — і не включені до винятку — також можуть підпадати під дію тарифів, передбачених законопроєктом. Сполучені Штати, які все ще залежать від імпорту збагаченого урану з росії для живлення своїх ядерних реакторів, також можуть постраждати від цього законопроєкту.
Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, сказав, що країни, які потрапили під дію законопроєкту, будуть змушені припинити імпорт російських енергоносіїв.
Тарифи в розмірі 500 відсотків на імпорт товарів, вироблених у Китаї, призведуть до стрімкого зростання цін, порушать ланцюги поставок і можуть підвищити рівень безробіття в США до рецесійного рівня. Найімовірніше, це призведе до різкого припинення торгівлі США з Китаєм.
«Це завдасть значної шкоди американцям», — сказав Фішман.
Метою законопроєкту, співавтором якого є сенатор Річард Блюменталь, є руйнування російської військової економіки, яка продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на експорті енергоносіїв. Законопроєкт користується широкою підтримкою: на даний момент 82 сенатори підписалися під законопроєктом Грема, а в Палаті представників зростає підтримка супутнього законопроєкту.
«Сенат обурений тим, що росія грає в ігри за наш рахунок і за рахунок усього світу. І ми готові зробити те, чого раніше не хотіли робити, — а саме переслідувати людей, які допомагають путіну», — сказав Ліндсі Грем.
На даний момент законопроєкт містить деякі важелі, які Трамп міг би застосувати, щоб запобігти введенню мит, вимагаючи від президента офіційно визнати, що росія відмовляється від переговорів або порушила будь-яку майбутню мирну угоду.
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