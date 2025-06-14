путін може відкрити новий і небезпечний фронт проти України

Кремль намагається використати парламентські вибори у Молдові, щоб дестабілізувати країну. Й, скоріш за все, відкрити новий фронт війни проти України — через Придністров’я, проросійського анклаву на сході Молдови, пише Washington Post.

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Кордон між Молдовою та Придністров'ям зазвичай є мирним, але на контрольно-пропускних пунктах перебувають російські солдати, які виконують функції «миротворців». За повідомленнями, у Придністров'ї перебуває 1500 російських солдатів, серед яких є як розгорнуті російські війська, так і місцеві новобранці. Хоча вже давно ніхто не публікував надійних даних про чисельність військ. Однією з причин, чому кількість російських солдатів у Придністров'ї така мала, є те, що дістатися туди нелегко: з одного боку знаходиться Україна, а з іншого — Молдова, і жодна з цих країн не бажає пускати на свою територію російських солдатів, зброю та транспортні засоби, а також не дозволяє російським літакам пролітати через свій повітряний простір.

Хіба що, звичайно, новий молдовський уряд раптово змінить своє ставлення до росії після наступних парламентських виборів. Протягом багатьох років росія засипала Молдову дезінформацією та направляла незаконні грошові кошти проросійським опозиційним партіям, йдеться у статті.

У квітні Дорін Речан, прем'єр-міністр Молдови, заявив, що російські агенти витратили близько 217 мільйонів доларів — майже 1% валового внутрішнього продукту Молдови — на спроби купити голоси під час торішніх президентських виборів і референдуму щодо вступу до Європейського Союзу.

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Для Молдови російське вторгнення в Україну та його наслідки є надто близькими; російські ракети та уламки впали на молдовську землю щонайменше шість разів за час війни. Речан сказав Financial Times, що, на його думку, російський президент хотів би розмістити там 10 000 військових, виходячи з «оцінок розвідки».

Життя в Україні під час війни не має жодних гарантій, але принаймні українці знають, що атаки надходять з півночі та сходу, а також з півдня, з Криму. Якщо росії вдасться схилити молдовський уряд і розмістити 10 000 військових у Придністров'ї, південно-західний кордон України раптово також стане вразливим, зазначають автори статті.

Зараз червень, зазначають автори статті, а президент Дональд Трамп навіть не висунув кандидата на посаду посла США в Молдові. Ані в сусідній Румунії. Ані в Україні. Ані в росії.

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Нагадаємо, що москві не вдалося просунути проросійського кандидата під час останніх виборів у Румунії — Бухарест обрав проєвропейський шлях.

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