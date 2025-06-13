41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Одна карта — на всі рахунки: в Україні запроваджують відкритий банкінг

18:59 13 червня 2025
В Україні вводять систему відкритого банкінгу

В Україні, де нещодавно запровадили нові правила поповнення карток, з 1 серпня 2025 року офіційно впроваджують принцип відкритого банкінгу. Це дозволить українцям здійснювати платежі однією банківською карткою з кількох своїх рахунків, навіть у різних банках. Про це повідомила директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, пише Експерт.

Завдяки новій системі при оплаті кошти автоматично будуть списуватися з усіх доступних рахунків клієнта. Якщо на одному з рахунків не вистачатиме грошей для покупки, система сама дорахує суму з інших рахунків, щодо яких власник надав згоду на списання.

Таким чином, більше не буде необхідності вручну переводити гроші між рахунками перед покупкою. Відкритий банкінг фактично створить персональний фінансовий інтерфейс, де користувач зможе відслідковувати баланс усіх своїх рахунків через один додаток.

Для поступового впровадження цієї моделі банкам потрібно здійснити технічну інтеграцію мыж собою. На даний момент українські фінансові установи активно готуються до запуску системи.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», з карток українців шахраї вкрали понад мільярд гривень.

РЕКЛАМА
196

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Близнюки дізнаються багато цікавого, а перед Стрільцями відкриються нові можливості: гороскоп на 14 червня та порада мольфара

Одруження Володимира Малухи з Тетяною Чернявською. Фото надала родина Малух

«Хіба може бути щасливою дівчина, яка виходить заміж за інваліда?»: герой «ФАКТІВ» Володимир Малуха зі складною формою ДЦП одружився

Таро-прогноз на 14 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Зірка» та приємні враження, Козерогам — «Сонце» та заслужений відпочинок: Таро-прогноз на 14 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів