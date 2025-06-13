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Одна карта — на всі рахунки: в Україні запроваджують відкритий банкінг
В Україні, де нещодавно запровадили нові правила поповнення карток, з 1 серпня 2025 року офіційно впроваджують принцип відкритого банкінгу. Це дозволить українцям здійснювати платежі однією банківською карткою з кількох своїх рахунків, навіть у різних банках. Про це повідомила директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, пише Експерт.
Завдяки новій системі при оплаті кошти автоматично будуть списуватися з усіх доступних рахунків клієнта. Якщо на одному з рахунків не вистачатиме грошей для покупки, система сама дорахує суму з інших рахунків, щодо яких власник надав згоду на списання.
Таким чином, більше не буде необхідності вручну переводити гроші між рахунками перед покупкою. Відкритий банкінг фактично створить персональний фінансовий інтерфейс, де користувач зможе відслідковувати баланс усіх своїх рахунків через один додаток.
Для поступового впровадження цієї моделі банкам потрібно здійснити технічну інтеграцію мыж собою. На даний момент українські фінансові установи активно готуються до запуску системи.
Як писали «ФАКТИ», з карток українців шахраї вкрали понад мільярд гривень.196
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